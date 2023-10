Auto e Moto d’Epoca 2023: notizie utili e curiosità sull’importante fiera di Bologna

Si avvicina in fretta all’orizzonte il salone Auto e Moto d’Epoca 2023, in programma a Bologna dal 26 al 29 ottobre. Raddoppiati gli spazi espositivi, che registrano il tutto esaurito. Grande l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo per questo magnifico evento nel cuore della Motor Valley. L’edizione alle porte è la quarantesima della serie e si preannuncia come un emozionante nuovo inizio, in una sede espositiva diversa rispetto al passato.

A BolognaFiere, anima pulsante di una regione che è terra di miti motoristici, si celebrerà al meglio l’amore per i mezzi a due e quattro ruote. Qui gli appassionati potranno tuffarsi nella magia del passato, vivendone le emozioni, senza perdere di vista il presente e il futuro. Le aree disponibili sono aumentate del 100%, passando a 235 mila metri quadri. In questa immensa superficie prenderà forma una grande festa per tutti: espositori, collezionisti, addetti ai lavori, visitatori. Le emozioni, della miglior specie, sono pronte ad accendersi.

Tante le novità di questa prima edizione bolognese di Auto e Moto d’Epoca, che segna uno spartiacque nella lunga storia della fiera. Sono previsti 11 padiglioni, con 4 porte di accesso. Fra i protagonisti, alcuni dei più importanti player internazionali del motorismo storico, ma anche le case produttrici.

Presenti importanti collezioni museali, a partire dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile che, a Bologna, proseguirà i festeggiamenti per i 90 anni dalla sua fondazione, esponendo 8 vetture della collezione. Tra le chicche, una Ferrari 312 T5 del 1981, una Monaco-Trossi del 1935 e una Lancia Lambda “Weymann” del 1929. All’appello non mancheranno l’Autoworld Brussels (Belgio), il Louwman Museum (Paesi Bassi), il Musée National de l’Automobile di Mulhouse (Francia), il National Motor Museum di Beaulieu (UK), il Musée National de la Voiture | Château de Compiègne (Francia).

Foto Auto e Moto d’Epoca

Ad Auto e Moto d’Epoca 2023 saranno offerte al godimento degli ospiti le eccellenze a due e quattro ruote della Motor Valley, con modelli Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara negli stand. Hanno confermato la loro partecipazione Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, FCA Stellantis Heritage, Mercedes-Benz Italia, Alpine, Bentley, McLaren, BMW Motorrad, Carrozzeria Touring Superleggera. Completano il pacchetto gli altri espositori, i venditori e i tanti club e registri presenti.

Da segnalare l’importante spazio prenotato dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI): qui si potrà vivere un’immersione in oltre un secolo di produzione motoristica del Belpaese. Fra le auto in vetrina, anche l’Alfa Romeo Giulietta del 1956 appartenuta ad Enrico Mattei. Diversi gli anniversari celebrati ad Auto e Moto d’Epoca 2023: fra questi, il 70° compleanno di Autodelta e il 100° compleanno del Quadrifoglio Alfa Romeo.

Di immenso interesse una collezione di modelli unici, che comprende una Ferrari 250 GT Spider California, una Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto SWB, una Ferrari 250 Spider Pininfarina, una De Tomaso Mangusta, una Iso Grifo, una Maserati Mistral Spider 3500cc e una Ferrari 330. A richiamare, più di altre, gli obiettivi degli smartphone e delle macchine fotografiche sarà la Ferrari 275 GTB regalata nel 1966 dal produttore cinematografico Dino De Laurentiis al mitico attore statunitense Clint Eastwood.

L’esemplare, già personalizzato dal committente, fu ulteriormente rivisto dal divo di Hollywood, che sostituì la verniciatura originale grigio notte con una in verde scuro ma brillante, dai riflessi smeraldo sotto la luce del Sole. Fra le caratteristiche specifiche dell’esemplare, spiccano i cerchi a raggi Borrani e il lunotto più ampio. Nell’abitacolo si nota la presenza di un mobiletto per l’impianto ricetrasmittente. Questa granturismo del “cavallino rampante” si appresta a diventare una delle protagoniste più ammirate del salone Auto e Moto d’Epoca 2023. Seguono alcune informazioni utili sull’evento bolognese, ormai dietro l’angolo.

Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood

Durata e orari della manifestazione*

Pre-apertura Giovedì 26 ottobre 2023:

Orari di ingresso per i visitatori dalle ore 9:00 alle 18:00

Nei giorni 27-28 ottobre 2023:

Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 19:00

Domenica 29 ottobre:

Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 18:00

Parcheggi

Raggiungere in macchina il salone Auto e Moto d’Epoca non è mai stato così comodo: per chi arriva a Bologna in auto, è possibile usufruire di 2 parcheggi vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione.

*Si invita a consultare il sito ufficiale dell’evento prima di organizzare l’eventuale trasferta.