Alfa Romeo Minivan: ancora un’ipotesi di design per il futuro modello che potrebbe conquistare la Cina

Alfa Romeo Minivan è al momento l’argomento clou quando si parla della casa automobilistica del Biscione. Questo dopo le dichiarazioni del capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos secondo quanto riportato dall’autorevole magazine automobilistico britannico Autocar. Tra l’altro dichiarazioni simili erano state fatte diversi mesi prima anche dal numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato facendo pensare che qualcosa effettivamente bolle in pentola. Sebbene la notizia sia di pochi giorni fa sul web qualcuno aveva già provato in tempi non sospetti ad ipotizzare come sarebbe stato un Alfa Romeo Minivan.

Dal web ancora una ipotesi sullo stile dell’ipotetico Alfa Romeo Minivan che potrebbe essere lanciato per sfondare in Cina

Ci riferiamo ad Ascariss Design che con un video pubblicato sul proprio canale di YouTube circa nove mesi fa si era domandato come sarebbe potuto essere un minivan della casa automobilistica del Biscione non sapendo che in futuro questa possibilità sarebbe stata al centro di molte discussioni nel settore automobilistico. Ricordiamo infatti che in Cina questo tipo di veicolo attualmente va molto per la maggiore. Alfa Romeo vuole diventare un brand premium globale e per diventarlo inevitabilmente dovrà fare bene in Cina. Di conseguenza al pari di quanto stanno facendo altre blasonate case automobilsitiche come Volvo, Lexus e Mercedes l’ipotesi di lanciare un minivan in futuro non puòà assolutamente essere scartata.

Anche se venisse approvato per la produzione, un ipotetico Alfa Romeo Minivan potrebbe non arrivare sui mercati occidentali. Potrebbe infatti essere venduto esclusivamente in Cina, dove tali veicoli sono molto apprezzati. Nel frattempo, vi ricordiamo anche che la casa automobilistica ha un altro asso nella manica sotto forma di un nuovo high-rider. Si suppone che il grande SUV con marchio Alfa sia a pochi anni di distanza e potrebbe arrivare ai concessionari a partire dal 2027. Quest’ultimo oltre ad essere stato confermato ufficialmente dai dirigenti del Biscione arriverà di sicuro anche in Europa sebbene sarà lanciato per permettere al brand premium di Stellantis di sfondare negli Stati Uniti.