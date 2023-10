La Fiat Multipla, la rivoluzionaria monovolume a sei posti, compie 25 anni dal suo debutto al Salone dell’Auto di Germania nell’autunno del 1997, dove fece sensazione e attirò l’attenzione sia del pubblico che degli addetti ai lavori. Per celebrarla, il dipartimento Stellantis Heritage sta realizzando un’esclusiva esemplare unico chiamata Fiat Multipla 6×6, destinata a diventare un pezzo da collezione. Il creatore di questa nuova opera è Roberto Giolito, il “padre” della Multipla e responsabile del design di Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth). In questo video Giolito racconta i punti di forza del modello originale e la genesi di un veicolo così particolare. L’idea Heritage nasce da sei simpatici personaggi disegnati da Giolito nel 1998 per rappresentare in modo divertente e originale la vita a bordo del veicolo.

Per celebrare il 25 ° anniversario della Multipla, Stellantis Heritage Department realizza un’esclusiva one-off denominata Fiat Multipla 6×6

Dice il designer: “Questi sei caratteri, questi sei modi di vivere l’auto, sono tornati in primo piano nella prima Multipla da collezione. È un allegro omaggio, in tipico stile Fiat, a un modello che dopo 25 anni suscita ancora interesse e continua a suggerire nuovi modi di trasportare e accogliere le persone. Ecco perché sei personaggi divertenti per sei modi diversi di vivere questo veicolo hanno ispirato la Multipla 6×6.”

Attualmente in fase di produzione, la Multipla 6×6 sarà esposta dal 17 al 19 novembre al salone Milano Auto Classica. Successivamente verrà venduta ad un appassionato collezionista amante del design italiano fantasioso e non convenzionale. Per avere informazioni a riguardo è possibile scrivere alla seguente email , visitare il sito, oppure contattare il team Heritage, che sarà presente alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna dal 26 al 29 ottobre.

La nuova Fiat Multipla 6×6 si distingue per la sua esclusiva livrea Bio Turchese, colore simbolico di quegli anni, che evoca gli spazi aperti e il mare, e che rappresenta l’approccio “green” del modello e il motore a basse emissioni. Questo colore fa da sfondo ai sei personaggi sul cofano e sui lati del veicolo, mentre le modanature, le ruote e i paraurti sono stati verniciati di grigio bianco, un colore neutro che contrasta elegantemente con la carrozzeria blu. La stessa raffinatezza si ritrova negli interni dove il tessuto blu scuro è abbinato ai pannelli porta bianco grigio. Ogni sedile contiene invece l’immagine di uno dei personaggi, disegnato nel 1998 in concomitanza con il lancio del modello. Ogni personaggio, infatti, ha il suo modo unico di vedere e vivere il modello: dall’avventuriero al bambino, all’autista, dalla donna attraente all’uomo elegante, al monaco e al giovane ribelle degli anni ’70.

Questi disegni sono finiti sulla linea di accessori della modella, anche su magliette e puzzle, e hanno conquistato il pubblico. Oggi queste caricature ritornano sulla Fiat Multipla 6×6: singolarmente all’interno e tutte insieme all’esterno. Al volante l’esploratore è pronto a condurre questa allegra banda verso un nuovo avventuriero. Dietro di lui, al centro della prima fila, il bambino è seduto sul seggiolino e sogna già di guidare e di indossare un casco da corsa, mentre, accanto a lui, l’attraente donna cerca di truccarsi. Nello sfondo si trovano il manager con il suo abito elegante e l’indispensabile laptop, il monaco concentrato nelle sue letture spirituali e il giovane hippie tranquillamente adagiato. Ognuno, a modo suo, rappresenta la libertà di esprimere le proprie inclinazioni in un veicolo così rivoluzionario.