Stellantis fa chiarezza sul futuro della gamma Fiat in Francia

Nei giorni scorsi era arrivata una voce dalla Francia secondo cui Fiat avrebbe interrotto la vendita in quel paese delle versioni ibride di Panda, 500X e Tipo. La notizia ovviamente ha fatto molto rumore e allora il gruppo Stellantis ha deciso di fare chiarezza sulla situazione legata alla gamma della principale casa automobilistica italiana in terra transalpina.

Fiat: l’addio di 500, Panda e Tipo in Francia non sarà definitivo

A quanto pare la notizia trapelata dalla stampa francese nei giorni scorsi non era del tutto corretta. Fiat interromperà la vendita di questi modelli ma solo per quello che riguarda i model Year 2023. Questo non significa che il produttore italiano interromperà immediatamente la produzione o la commercializzazione di questi modelli, come già annunciato qualche giorno fa. Il loro ciclo vitale sarà completato. Semplicemente non sarà più possibile ordinare in Francia questi veicoli nell’esatta configurazione desiderata (opzioni, colori, finiture, ecc.) presso le varie fabbriche che li producono.



Anche se si tratta di modelli a fine vita – come il SUV Fiat 500X (la cui produzione cesserà nel 2024) o il duo di city car Fiat Panda Hybrid / 500 Hybrid presenti nelle concessionarie da 11 e 14 anni o di modelli con scarse vendite in Francia come nel caso della Fiat Tipo, la casa torinese promette che “la riapertura degli ordini per le versioni MY24 avverrà nelle prossime settimane” . Si tratta insomma di una precisazione doverosa visto il polverone sollevato dalla notizia che alla fine della scorsa settimana era arrivata dalla Francia e aveva fatto molto discutere anche da noi qui in Italia.

Ricordiamo che Fiat nel 2023 ha fatto debuttare le nuove 600 e Topolino, mentre nel 2024 farà il suo debutto la nuova Panda che debutterà a metà del prossimo anno e cambierà moltissimo rispetto ad oggi. Poi nel 2025 toccherà alla nuova Multipla. Vedremo dunque che novità arriveranno per la principale casa automobilistica italiana prossimamente,