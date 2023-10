Ferrari Club Competizioni GT: ultima tappa al Mugello

In uno degli scenari motoristici più affascinanti, il circuito del Mugello, situato tra le colline toscane, si appresta a diventare il palcoscenico dell’ultimo evento del 2023 per il Club Competizioni GT di Ferrari. Il calendario di quest’anno, iniziato a gennaio tra le sabbie di Dubai, ha toccato alcuni dei circuiti più emblematici al mondo, culminando ora in questo prestigioso appuntamento.

Di particolare interesse è la ricca entry list dell’evento, che annovera ben 35 veicoli pronti a sfidarsi sul circuito toscano. Queste vetture, che hanno dominato le competizioni degli ultimi tre decenni, offrono ai proprietari l’opportunità unica di testare le loro potenze in condizioni di gara. Tra queste, 13 esemplari della 488 GT Modificata, sviluppata appositamente per gli eventi del Club Competizioni GT, attireranno sicuramente molte attenzioni.

Ferrari: l’ultima tappa di Club Competizioni GT si terrà sul circuito del Mugello

Il cavallino rampante non sarà in alcun modo in ombra, con 10 esemplari della Ferrari 488 GT3, sia nella sua versione standard che nella rinnovata Evo 2020. Da non dimenticare, due Ferrari 296 GT3, debuttante in questa stagione agonistica, che promette prestazioni eccellenti. Il brand di Maranello mette anche in mostra la sua 458 Italia, presente con sette esemplari divisi tra configurazione GT3 e GTE e l’iconica F430 GT3.

Tra le gemme presenti, non possiamo non menzionare la Ferrari 550 GT1. Questa potente supercar, dotata di un motore V12 da 6 litri in posizione anteriore capace di sfornare quasi 600 CV di potenza, si distingue per la sua scocca interamente realizzata in fibra di carbonio.

Il costruttore modenese non può non vantarsi dei successi della 550 GT1: ha brillato nel campionato FIA GT del 2003, segnalandosi in particolar modo durante la 24 Ore di Spa-Francorchamps, e ha ottenuto trionfi e titoli nel recente Campionato Italiano Velocità Montagna.

Concludendo, l’evento delle Finali Mondiali Ferrari al Mugello promette non solo emozione e adrenalina, ma anche una celebrazione delle prestazioni e della tradizione sportiva del marchio di Maranello.