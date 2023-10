Ferrari: Oliver Bearman debutta su una monoposto di Formula 1

In una dimostrazione indiscutibile di abilità e competenza, Oliver Bearman ha brillantemente sancito la sua presenza al Circuito di Fiorano. Questo nome, che sta rapidamente salendo alle luci della ribalta nel panorama motorsport, ha guidato per ben oltre 400 km la Ferrari SF21.

La monoposto del cavallino rampante è stata utilizzata due stagioni fa. Il motivo di questa importante prova? La preparazione al suo debutto ufficiale nel mondiale F1 previsto al Gran Premio di Città del Messico, dove sarà alla guida della Haas VF-23 con motore Ferrari nella prima sessione di prove libere.

Ferrari: il giovane Oliver Bearman ha girato sul Circuito di Fiorano con la SF21

Nonostante la sua giovane età di 18 anni, Bearman ha dimostrato una maturità straordinaria, arrivando puntualmente per il briefing e fornendo feedback precisi agli ingegneri della Ferrari Driver Academy.

Ma non lasciatevi ingannare dalla sua apparente calma; l’emozione era palpabile. Lo stesso pilota ha ammesso che la sera prima dell’evento era molto agitato e che il momento in cui ha guidato fuori dai box, sotto lo sguardo emozionato dei genitori, rimarrà impresso nella sua memoria.

Dal punto di vista tecnico, Bearman ha sottolineato come la SF21 lo abbia sorpreso, in particolare per il grip. Sebbene fosse preparato alla potenza della monoposto, grazie alle precedenti esperienze al simulatore, la sensazione reale è stata ben diversa, soprattutto se paragonata alla Formula 2. L’incredibile downforce di queste vetture ha ulteriormente sottolineato l’unicità dell’esperienza.

Ma chi è realmente Oliver Bearman? Questo giovane pilota inglese, nato a Chelmsford nel 2005, è un talento emergente nella Ferrari Driver Academy. Il suo ingresso nella prestigiosa accademia è avvenuto dopo aver dominato le FDA Scouting World Finals nel 2021.

Quell’anno ha dimostrato il suo valore conquistando ben 17 vittorie tra i campionati italiano e tedesco di Formula 4. Nel 2022, in Formula 3 con il team Prema, ha conseguito un terzo posto in campionato e quest’anno in Formula 2, sempre con Prema, ha collezionato quattro vittorie.

Leggi anche: Ferrari Challenge North America: ultimo atto al Mugello

Attualmente sesto in classifica, vedremo Oliver Bearman non solo in Messico, ma anche ad Abu Dhabi, guidando la Haas VF-23.