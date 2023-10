Stellantis assumerà 1.100 ingegneri informatici in India

Stellantis punta forte sull’India. Il gruppo automobilistico prevede di assumere nel giro di 12 -18 mesi altri 1.100 ingegneri informatici, per il suo centro software. Ricordiamo infatti che l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha scelto quel paese come centro globale per lo sviluppo del software per le cabine delle future auto del gruppo. La notizia è stata confermata da Yves Bonnefont Chief Software Officer dell’azienda.

Stellantis ha deciso di creare una joint venture con MobilDrive e Foxconn per realizzare gli abitacoli del futuro. In proposito il gruppo automobilistico parla di grandi trasformazione grazie alla nuova piattaforma già a partire dal prossimo anno. In tutto questo dunque l’India avrà un ruolo centrale. La scelta dell’India è avvenuta per la grande presenza di talenti per il grande potenziale di crescita di quel mercato e anche perchè il team di ricerca e sviluppo locale ha mostrato grande agilità e velocità di pensiero, tutte cose fondamentali per sviluppare il software per le auto del futuro.

La futura architettura software delle auto di Stellantis sarà composta dalla cosiddetta STLA Brain e dalla STLA SmartCockpit. Quest’ultima è una futuristica cabina di pilotaggio basata sull’Intelligenza artificiale. Infine completa il tutto STLA AutoDrive una soluzione di guida autonoma di livello 3. Tutte queste tecnologie saranno dunque sviluppate e perfezionate in India dove attualmente lavorano già 1.100 ingegneri informatici che nel giro di un anno, un anno e mezzo raddoppierranno con altre 1.1000 assunzioni. Vedremo dunque dall’India quali novità arriveranno in futuro per il gruppo automobilistico che ha intenzione di portare a termine il suo programma secondo quanto previsto nel piano Dare Forword 2030 secondo cui entro quella data molte delle entrate del gruppo automobilistico saranno generate proprio dal suo software e dai servizi conessi.