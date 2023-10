Stellantis annuncerà consegne e i ricavi del terzo trimestre 2023 il 31 ottobre

Importanti novità per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha annunciato oggi che le spedizioni e i ricavi del terzo trimestre 2023 saranno pubblicate martedì 31 ottobre 2023. Un webcast audio in diretta e una teleconferenza sulle spedizioni e sui ricavi del terzo trimestre 2023 inizieranno alle 13:00 CET / 8:00 EDT di martedì 31 ottobre 2023.

Si prevede che il relativo comunicato stampa e il materiale di presentazione saranno pubblicati nella sezione Investitori del sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com intorno alle 8:00 CET / 3:00 EDT di martedì 31 ottobre 2023.

I dettagli per accedere a questa presentazione sono disponibili nella sezione Investitori del sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com . Per coloro che non possono partecipare alla sessione dal vivo, una riproduzione registrata sarà accessibile sul sito web aziendale della Società ( www.stellantis.com). Vedremo dunque che novità arriveranno per quanto riguarda i risultati del terzo trimestre 2023 del gruppo automobilistico.

Analisti e addetti ai lavori sono curiosi di sapere come stanno andando le cose per l’azienda del Presidente John Elkann che di recente ha annunciato i suoi piani futuri per gli stabilimenti di Melfi e Mirafiori in Italia. Nel primo è stato confermato che saranno prodotte diverse auto di Maserati tra cui una nuova ammiraglia e nel secondo l’avvio della produzione nei prossimi anni di 5 nuove auto elettriche tra le quali la nuova Lancia Gamma, l’erede di Jeep Compass e la nuova Opel Manta.