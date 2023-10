Stellantis: torna a crescere la produzione in Italia

Arrivano buone notizie dall’Italia per Stellantis. La produzione di auto nel nostro paese è tornata a crescere nelle fabbriche del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Nei primi 9 mesi del 2023 la produzione negli stabilimenti dell’azienda è cresciuta del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò è frutto della normalizzazione nelle forniture dei componenti con la crisi dei microchip che sembra ormai essere quasi alle spalle. In totale sono state 567.525 le auto e i veicoli commerciali prodotti nei primi 9 mesi del 2023 rispetto alle 515.380 unità dello stesso periodo del 2022.

Cresce del 10% la produzione in Italia di auto di Stellantis

Nello specifico la produzione di auto di Stellantis in Italia ha registrato una crescita del 10,3 per cento mentre quella dei veicoli commerciali leggeri del 9,8 per cento. Le auto prodotte nel nostro paese fino ad ora nel 2023 sono state 400.675. Questo risultato è sicuramente positivo anche se al momento non siamo ancora tornati ai livelli prima del Covid. Rispetto allo stesso periodo del 2019 infatti si registra un calo complessivo della produzione del 10 per cento anche se questo è dovuto soprattutto ad un calo nelle vendite di veicoli commerciali leggeri piuttosto che a quello delle auto. La produzione di queste ultime rispetto al 2019 è scesa solo del 2,4 per cento.

Si tratta dunque di un buon segno in vista degli obiettivi futuri di Stellantis che in questi mesi sta cercando di trovare un accordo con il governo italiano per portare la produzione di auto nel nostro paese ad oltre 1 milione di unità all’anno. Si tratta di un obiettivo ambizioso per il raggiungimento del quale si dovranno produrre molti più modelli rispetto a quanto avviene adesso. Il gruppo automobilistico però chiede che il governo faccia la sua parte soprattutto per quanto concerne gli incentivi agli acquisti di nuove vetture ed in particolare per quanto riguarda quelle elettriche.