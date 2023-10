Alfa Romeo starebbe già preparando la sua futura spider. La casa automobilistica del Biscione ha fatto sapere che la seconda supercar in edizione limitata del suo programma Bottega dopo la nuova 33 Stradale sarà una Spider. A quanto pare però non si tratterà di una versione scoperta della 33 Stradale ma di un modello totalmente differente. Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di un omaggio alla 4C che potrebbe prendere il nome di nuova 4E in quanto sarà una vettura totalmente elettrica.

Alfa Romeo prepara la sua futura esclusiva spider: tutto quello che già sappiamo

Dopo l’entusiasmo suscitato dall’esclusivissima Alfa Romeo 33 Stradale, che collega il passato e il futuro del marchio italiano, quest’ultimo ha permesso a Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del marchio, di confermare il lancio di altre edizioni limitate. Il team del Centro Stile Alfa Romeo lavorerà sul nuovo modello entro la fine del prossimo anno, per un modello che sarà presentato probabilmente non prima del 2027, anno in cui tutte le future Alfa saranno 100 per cento elettriche.

Questa non sarà comunque l’ultima auto del programma Bottega. Sono attesi infatti almeno altri due modelli che arriveranno entro il 2030. Questa sarà una gamma di supercar parallela alla gamma principale della casa automobilistica del Biscione che servirà a dare ulteriore prestigio al marchio che aspira a diventare un brand premium globale.

Ricordiamo che lo storico marchio milanese nei prossimi anni lancerà una nuova vettura all’anno a cominciare dal 2024 quando debutterà un nuovo B-SUV a cui poi seguiranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e due auto di segmento E, un’ammiraglia e un SUV di grandi dimensioni per conquistare il Nord America. La nuova Spider di Alfa Romeo dunque sarà la ciliegina sulla torta del rilancio del Biscione a livello globale.