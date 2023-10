Fiat Panda, 500, Tipo e 500X: stop alla vendita in Francia

Secondo quanto riporta L’Argus, Fiat avrebbe deciso di fermare la vendita di alcune tra le sue auto più famose in Francia. Ci riferiamo alla Fiat Panda, alla Fiat Tipo alla Fiat 500X e alla versione ibrida di Fiat 500. Anche le vendite di Abarth 695 saranno fermate in Francia entro la fine del 2023. Stessa sorte anche per Fiat e-Ulysse. La decisione deriverebbe da alcune esigenze. Innanzi tutto di fare spazio per nuovi modelli in alcuni degli stabilimenti in cui queste auto vengono prodotte. Il riferimento fa soprattutto allo stabilimento Stellantis di Tychy dove vengono prodotte la Fiat 500 ibrida e anche la versione Abarth. Questo allo scopo di concentrare la produzione della fabbrica su Fiat 600, Jeep Avenger e sul futuro SUV compatto di Alfa Romeo.

Fiat Panda, 500, 500X e Tipo: la principale casa automobilistica italiana ha deciso lo stop alle vendite in Francia

Altro motivo di questo addio di Fiat Panda, 500, Tipo e 500X in Francia è dovuto al fatto che per il brand torinese diventa sempre più difficili rispettare i regolamenti europei per quanto riguarda i limiti alle emissioni di CO2 che come sappiamo diminuiscono ogni anno per tutti i produttori, che devono rispettarli o incorrere in pesanti multe. Dunque Fiat ha deciso di sacrificare la Francia dove non venderà più queste auto dal 2024. Cosa che dovrebbe aiutare la principale casa automobilistica italiana a rispettare meglio questi requisiti, anche se i suoi rappresentanti non hanno confermato questa ipotesi. Tanto più che nei primi nove mesi del 2023, secondo i dati NGC-Data, tra Fiat Panda, 500, Tipo e 500X sono stati venduti 11.637 esemplari, ovvero quasi il 40% del volume Fiat nel paese. Discorso diverso per il furgone e-Ulysse, che si trova in una situazione quasi opposta. Questa volta, invece, si tratta di un modello disponibile solo in versione elettrica ed estremamente recente. È stato lanciato solo a marzo 2022.

Ma questa gemella della Citroën ë-Spacetourer, della Opel Zafira-e e della Peugeot e-Traveller sta senza dubbio pagando il prezzo delle sue scarse vendite in Francia. Dalla sua commercializzazione sono stati immatricolati solo 98 esemplari, di cui tre nel 2023, e 96 di questi erano veicoli destinati alle esigenze della rete o del costruttore. Ovviamente la produzione di Fiat Panda, Tipo e 500X continuerà ancora dato che in altri paesi le auto continueranno ad essere vendute. L’attuale Panda dovrebbe essere confermata fino a fine 2026, la 500X fino al 2024 e la Tipo fino al 2025. In Francia però a breve non sarà più possibile acquistare queste auto.