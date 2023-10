Stellantis al primo posto in Germania nelle vendite di auto elettriche a settembre 2023

Stellantis ha conquistato il primo posto nel segmento delle auto elettriche in Germania a settembre: nessun altro gruppo di marchi ha venduto così tante auto completamente elettriche in Germania come Stellantis nel mese precedente. Con circa 7.300 unità, i marchi del gruppo automobilistico hanno raggiunto una quota di mercato di circa il 23 per cento, secondo i dati della Federal Motor Transport Authority (KBA). Vale a dire, quasi un’auto elettrica su quattro venduta in Germania apparteneva a un marchio Stellantis. Al secondo posto si è classificata la Opel Corsa Elettrica con circa 2.200 veicoli, seguita dalla Fiat 500 Elettrica al terzo posto con circa 1.800 veicoli e dalla Opel Mokka Elettrica al quarto posto con circa 1.300 veicoli.

Con una quota di mercato del 23% dei BEV (veicoli elettrici a batteria), Stellantis è in vantaggio sulla concorrenza

“Numero uno nel mercato dei veicoli elettrici a batteria in Germania: settembre è stato un mese straordinario. Questo risultato dimostra l’eccellente posizionamento della nostra offerta BEV, che soddisfa le aspettative dei nostri clienti. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri partner di vendita al dettaglio e l’intero team Stellantis”, ha affermato Lars Bialkowski, amministratore delegato di Stellantis Germania. “Il futuro è elettrico. Abbiamo fissato questo obiettivo nel nostro piano strategico Dare Forward 2030 e ci impegniamo a lavorare per raggiungerlo ogni giorno.”



Uwe Hochgeschurtz, COO di Stellantis per la regione dell’Europa allargata, ha aggiunto: “Vorrei sottolineare il nostro slancio verso l’elettrificazione in Europa: abbiamo diversi BEV in cantiere e raddoppieremo il numero di modelli completamente elettrici disponibili per i nostri clienti dal attuali 24 entro la fine del 2024. All’inizio dell’anno ci siamo posti l’obiettivo di espandere ulteriormente la nostra posizione in Germania e di ridurre il divario con il leader di mercato. A settembre non solo abbiamo ridotto il divario nelle auto elettriche, ma li abbiamo addirittura superati”.