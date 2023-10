RAM protagonista al Motocross of Nations 2023

RAM si unisce ai festeggiamenti per la conclusione del Campionato del Mondo MXGP 2023 da protagonista. Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre, il circuito di Ernee – Francia ha ospitato per l’occasione la 76esima edizione del Motocross delle Nazioni: l’iconica competizione nata nel 1947 in cui i piloti si incontrano e sfilano in rappresentanza delle rispettive nazioni, affrontandosi in pista nella il più grande evento motociclistico fuoristrada internazionale dell’anno. È stata una giornata di festa e tradizione, all’insegna della passione per le corse motociclistiche, che RAM ha documentato interamente attraverso i contenuti postati su @RAMTRUCKEUROPE.

Anche Ram ha preso parte ai festeggiamenti per la conclusione del campionato del mondo MXGP 2023

Situata a breve distanza a ovest di Le Mans, Ernee ha un posto speciale nel cuore degli appassionati di corse motociclistiche fuoristrada. La sede è stata per decenni un’ospite semi-regolare del round francese della MXGP, ma ha anche organizzato eventi di Motocross delle Nazioni entusiasticamente accolti nel 2005 e nel 2015. Pertanto, per la terza volta, l’evento si è svolto in un ambiente duro, stretto e ventoso tracciato francese, registrando un entusiasmo e una partecipazione incredibili: ben 37 paesi hanno partecipato all’evento, che ha raccolto l’incredibile numero di 100.000 spettatori presenti nel fine settimana. Ancora una volta la folla, i colori e la follia sono scesi sul circuito fuori dalla pittoresca e storica cittadina per vedere competere i migliori tre corridori selezionati da ogni paese.

RAM è stata protagonista durante l’evento, partecipando con una modalità speciale che ha contribuito a rafforzare il clima gioioso e collaborativo. Il marchio americano ha infatti organizzato, presso il proprio paddock, un’attivazione social volta a coinvolgere tutti gli spettatori e i team di tutte le nazioni: presso il proprio stand era presente una RAM 1500 TRX Havoc Edition in versione “disco”. L’edizione speciale, infatti, vera icona del Brand in termini di esclusività e possibilità di personalizzazione, ha ospitato un dj set nel suo ampio letto, con tanto di speaker e intrattenitore. Lo stand della RAM è così diventato una tappa imperdibile per i partecipanti del fine settimana, con tutti i tifosi dei vari team che sono passati davanti al modello per condividere le vibrazioni della festa.

Inoltre, il Motocross delle Nazioni 2023 ha visto il marchio di Stellantis giocare un ruolo di primo piano già venerdì 6 ottobre, quando la parata inaugurale dell’evento si è tenuta a partire dalle 16:30. Per l’occasione, il marchio americano ha messo a disposizione una flotta di RAM 1500 che trasportava i campioni di tutte le nazioni: i team hanno sfilato in pista tra il pubblico, in un vero e proprio trionfo di colori e allegria, a bordo del modello di punta del Marchio americano. Non a caso, è stato il veicolo principale dei team Red Bull KTM Factory Racing durante la stagione.

La stagione 2023 è stata segnata da una doppia collaborazione per RAM. Il brand americano, infatti, è stato partner ufficiale dei team Red Bull KTM Factory Racing per il secondo anno consecutivo: una tradizione vincente, segnata da due vittorie consecutive nel Campionato del Mondo MX2 nel 2022 e 2023.

Allo stesso tempo, RAM è stata partner ufficiale del Campionato MXGP per la stagione 2023, presente sui circuiti di gara in tutte le fasi del campionato con veicoli del brand americano strategicamente posizionati sul posto durante gli eventi, lungo la pista e intorno al paddock; il brand è stato inoltre presente in tutti gli aspetti strutturali e mediatici legati all’organizzazione di ciascun evento. Un fattore speciale in termini di visibilità sono state le restaurate qualifiche MXGP e MX2 del sabato: il marchio statunitense è il loro sponsor principale, tanto da essere conosciute come RAM Qualifying Races.