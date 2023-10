Stellantis presenterà la sua nuova gamma globale di veicoli commerciali il 23 ottobre

Arrivano novità importanti da Stellantis. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha annunciato nelle scorse ore che lunedì 23 ottobre alle 15:00 CEST / 9:00 EDT introdurrà veicoli commerciali riprogettati di diversi marchi che costituiscono il cuore della sua strategia aziendale globale e multimarca.

Stellantis: il 23 ottobre anticiperà i suoi piani futuri per i veicoli commerciali

Jean-Philippe Imparato, responsabile della business unit Veicoli commerciali, e Xavier Peugeot, vicepresidente senior della business unit Veicoli commerciali, saranno affiancati dagli amministratori delegati dei marchi Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall per le presentazioni dei prodotti chiave. L’unità Stellantis Commercial Vehicles è una delle sette business unit di crescita delineate nel piano strategico Dare Forward 2030.

Il video in streaming dell’evento sarà disponibile alle 15:00 CEST / 9:00 EDT sul canale YouTube di Stellantis all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=-uLq9IZoo38. Materiali e informazioni saranno disponibili sul sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com e sui siti web dei media del marchio. Insomma novità importanti in arrivo per il gruppo automobilistico che continua a portare avanti i suoi piani in vista del 2030.

Ricordiamo che l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe intende continuare ad essere leader del mercato nel nostro continente anche con il passaggio alla mobilità elettrica. Non a caso da qui al 2030 tutti i brand del gruppo venderanno solo auto elettriche e questo vale ovviamente anche per i veicoli commerciali leggeri che anticiperanno queso trend futuro. Vedremo dunque il prossimo 23 ottobre 2023 quali novità arriveranno.