Stellantis: a settembre crescono bene le vendite anche in Olanda

Stellantis ha ottenuto risultati particolarmente buoni lo scorso settembre nel mercato auto dei Paesi Bassi. Rispetto allo stesso periodo del 2022, le immatricolazioni totali di autovetture e veicoli commerciali leggeri (LCV) del gruppo automobilistico in Olanda sono aumentate del 25,2 per cento, in un mercato combinato cresciuto del 16,3 per cento. Questi dati sono il risultato combinato della crescita delle vendite di Stellantis nel mercato delle autovetture del 16,3 per cento rispetto allo scorso anno e di una crescita di almeno il 54,8 per cento nel numero di immatricolazioni nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

La posizione di Stellantis nel segmento dei SUV B e B è rimasta forte anche a settembre, con modelli come Peugeot 208 e Opel Corsa nel segmento B e Peugeot 2008 e Opel Mokka nel segmento dei SUV B, che continuano ad occupare posizioni di vertice nei rispettivi segmenti di mercato. Inoltre, anche la nuovissima Jeep Avenger può contare su molto interesse. Con un totale di 561 immatricolazioni, di cui 282 a settembre, è iniziata bene la consegna del modello B-SUV 100 per cento elettrico – Car of the Year 2023.

Stellantis rimane il leader indiscusso del mercato nei Paesi Bassi per quanto riguarda le vendite di modelli elettrici a batteria (autovetture e veicoli commerciali leggeri insieme), con una quota di mercato del 20,6 per cento. Ciò è in parte dovuto alla vasta gamma di veicoli elettrici all’interno del portafoglio Stellantis: dalla compatta Fiat 500e alla spaziosa Opel Astra Electric e dalla pratica Citroënë-Berlingo al multifunzionale Opel Vivaro Electric. Le già citate favorite nelle vendite, Peugeot 208, 2008, Opel Corsa e Mokka, sono disponibili anche con trazione completamente elettrica. E non finisce qui: la gamma di modelli elettrificati del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares sarà notevolmente ampliata nei prossimi anni.