Fiat Grizzly: 20.000 o 25.000 euro? Ecco quanto potrebbe costare davvero il rivale di Dacia Duster

Si fa un gran parlare ultimamente di Fiat Grizzly. Del resto parliamo di una delle due novità della casa torinese per questo 2026. Ancora non si sa la data esatta di debutto, ma è sicuro che avverrà nel 2026. Sappiamo che la prima internazionale avverrà al Salone dell’auto di Parigi in ottobre ma che probabilmente la presentazione vera e propria si terrà in estate forse insieme alla nuova Fiat Fastback versione coupé dello stesso SUV.

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Fiat Grizzly partirà da 20.000 euro o da 25.000 euro? Ecco il nostro pensiero a proposito del prezzo di lancio del futuro SUV

Come sappiamo Fiat Grizzly dovrebbe essere il nome del famoso SUV della famiglia Panda lungo poco più di 4,4 metri e dalle forme squadrate di cui si parla da tempo e cioè esattamente da quando sono state rivelate le prime immagini teaser. In particolare sappiamo che questo SUV, soprannominato per molto tempo Giga Panda, nascerà su piattaforma Smart Car, sarà prodotto a Kenitra in Marocco e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. Sappiamo anche che è sicura la presenza in gamma di versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. Si parla anche di una versione a benzina con cambio manuale. Ad oggi però la sua presenza non è certa.

A proposito di Fiat Grizzly ultimamente sul web ci sono vari articoli che ipotizzano il prezzo del SUV. Al momento però notiamo un po’ di confusione. Infatti c’è chi scrive che si partirà da 25.000 euro e chi invece sostiene che il prezzo della versione entry level sarà di 20.000 euro. In molti nelle ultime settimane si stanno chiedendo quale sarà effettivamente il prezzo di lancio del SUV. Al momento nessuno sa con precisione il prezzo reale.

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Questo in quanto Fiat lo comunicherà solo in fase di apertura degli ordini. Tuttavia dobbiamo ricordare le parole del numero uno di Fiat Olivier Francois, il quale in più occasioni ha detto che Fiat vuole rendere le sue auto decisamente più accessibili in Europa per recuperare il terreno perso negli ultimi anni in cui probabilmente il brand ha smarrito il focus a differenza di quanto avviene in altre aree del mondo come il Sud America dove le cose vanno per il verso giusto.

Sulla base di ciò a nostro avviso sarà più probabileun prezzo intorno ai 20.000 euro piuttosto che ai famosi 25.000 euro di cui scrivono molti. Ovviamente il tutto dipenderà dalla presenza o meno nella gamma della versione con motore a benzina e cambio manuale che da poco è entrata a far parte della gamma di Grande Panda e 600. Alla fine crediamo che anche la futura Fiat Grizzly avrà questa variante e potrà dunque essere messa in commercio ad un prezzo intorno ai 20 mila euro che poi in promozione potrebbe anche scendere ancora rendendo il modello di Fiat degno rivale di Dacia Duster e uno dei veicoli più popolari nella sua categoria.