Leapmotor sigla un accordo di sponsorizzazione con il Palmeiras

Leapmotor, marchio di veicoli elettrici in partnership con Stellantis, è il nuovo sponsor del Palmeiras, club che vanta, tra i suoi numerosi successi, il maggior numero di campionati brasiliani vinti (12 in totale), oltre ad aver conquistato quattro Coppe del Brasile (1998, 2012, 2015 e 2020) e tre Coppe Libertadores (1999, 2020 e 2021).

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Leapmotor ha firmato un contratto fino a marzo 2028 con il più grande campione del Brasile

“Questa partnership è un’ulteriore dimostrazione della fiducia di Leapmotor nel Brasile, a sostegno di una delle principali squadre di calcio del Paese. Questa iniziativa si inserisce nella nostra strategia a lungo termine nella regione, che prevede la produzione locale, la crescita della rete e l’espansione della nostra gamma di prodotti”, sottolinea Felipe Daemon, responsabile di Leapmotor per il Sud America.

Il logo dell’azienda sarà presente sul retro delle divise delle squadre principali (maschile e femminile) e delle squadre giovanili del Palmeiras fino a marzo 2028. Grazie a questa sponsorizzazione, Leapmotor amplia ulteriormente la sua visibilità tra i brasiliani. Il marchio, che ha debuttato in Brasile alla fine del 2025 e ha partecipato con un ampio stand al ritorno del Salone Internazionale dell’Automobile di San Paolo lo scorso novembre, mette in risalto la sua tecnologia Ultra-Hybrid (REEV).

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La C10, un SUV venduto presso le concessionarie del marchio, è l’unica auto attualmente commercializzata in Brasile ad utilizzare questa soluzione, che consiste nell’utilizzare un motore a combustione come generatore di energia per le batterie del modello. In questo modo, i conducenti hanno la libertà di scegliere se ricaricare o fare rifornimento, eliminando così l’ansia da autonomia. La partnership debutterà mercoledì 8 aprile alle 21:30, durante la partita tra Junior Barranquilla (COL) e Palmeiras in Colombia, un incontro che segnerà l’esordio del club nella Coppa Libertadores 2026.