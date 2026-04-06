Nuova Jeep Renegade: ecco come dovrà cambiare per non essere schiacciata tra Avenger e Compass

Nei prossimi anni dovrebbe finalmente concretizzarsi il ritorno di una nuova Jeep Renegade nella gamma della casa automobilistica americana. Il suo arrivo non è ancora stato confermato ufficialmente, ma al momento appare piuttosto probabile. Addirittura, dal Regno Unito, alcune testate giornalistiche autorevoli si sono spinte a ipotizzare che il debutto possa avvenire tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

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Nuova Jeep Renegade: ecco come dovrà essere per portare a Jeep nuovi clienti

Il tema, al di là delle indiscrezioni sul suo ritorno, è capire quale spazio reale potrebbe avere oggi Renegade in una gamma Jeep profondamente cambiata rispetto al passato. Quello che invece ci chiediamo oggi è come dovrà essere la futura Renegade per avere davvero senso nella gamma Jeep, senza pestare i piedi alla Avenger, che in un certo senso ne ha preso il posto come modello entry level del marchio.

Allo stesso tempo, dovrà evitare di avvicinarsi troppo alla nuova Compass. Evitare un’inutile concorrenza interna è fondamentale per un brand come Jeep, che intende crescere ancora e affermarsi sempre di più come marchio globale di Stellantis. Di certo la nuova Jeep Renegade potrà avere senso solo se Jeep riuscirà a differenziarla chiaramente da Avenger e Compass. Dovrà essere più pratica e matura della prima, ma anche più compatta, accessibile e sportiva della seconda. Per Jeep, infatti, il nodo non sarebbe soltanto riportare in vita un nome storico, ma evitare sovrapposizioni commerciali in uno dei segmenti più delicati del mercato europeo.

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Oggi infatti Jeep presidia già la fascia più compatta con Avenger, mentre Compass continua a rappresentare il modello più completo e strategico per l’Europa. Per questo la nuova Renegade, se arriverà davvero, dovrà reinventarsi profondamente. Senza un posizionamento chiaro, il rischio concreto sarebbe quello di risultare semplicemente schiacciata tra due modelli che occupano già il mercato.

A dire il vero, lo spazio nella gamma di Jeep dove collocare la nuova Renegade sembra esserci, perché tra Avenger e la nuova Compass la differenza in termini di dimensioni è notevole. Dunque non dovrebbero esserci particolari problemi sotto questo aspetto. Sarà quindi fondamentale differenziare con chiarezza il modello e dargli una personalità propria, in modo da distinguerlo nettamente e poter così rappresentare un vantaggio per Jeep, attirando a sé nuovi clienti e sottraendoli alla concorrenza.

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In effetti si parla di un modello che potrebbe essere più votato all’off-road rispetto ad Avenger, che ha un animo più cittadino. In casi come questo, però, la differenza non la fanno soltanto le dimensioni, ma la capacità del costruttore di attribuire al modello una missione precisa, riconoscibile e coerente con l’identità del marchio.

Si dice anche che la nuova Jeep Renegade potrebbe rappresentare, rispetto ad Avenger, una proposta un po’ più economica, così da risultare un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di una vettura solida ma anche con un rapporto qualità-prezzo interessante. Infatti si ipotizza l’utilizzo della piattaforma Smart Car.

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Al momento, però, si tratta di indiscrezioni non confermate e non escludiamo che alla fine la piattaforma scelta per questa auto possa essere un’altra. Il successo dell’operazione, dunque, non dipenderà soltanto dal prodotto in sé, ma dalla chiarezza strategica con cui Jeep deciderà di collocarlo all’interno della propria offerta. Nel frattempo sul web vari render provano a immaginare quello che sarà il suo design. Anche questo è il segnale che l’interesse per questo modello è ancora molto forte, nonostante sia uscito di produzione da poco.