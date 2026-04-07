Stellantis conferma la produzione in Brasile di Leapmotor B10 e C10

Stellantis ha confermato lunedì 6 aprile che i primi modelli Leapmotor ad essere prodotti presso il Goiana Automotive Hub (PE) saranno i SUV B10 e C10. L’annuncio è avvenuto durante la cerimonia di firma del contratto di partnership tra il marchio e Palmeiras, a San Paolo. Inoltre, Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America, ha rivelato che è iniziato lo sviluppo della prima tecnologia REEV Flex al mondo.

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I primi modelli Leapmotor ad essere prodotti presso il Goiana Automotive Hub (PE) saranno i SUV B10 e C10

“La produzione locale di Leapmotor presso il nostro stabilimento di Goiana (PE) è un elemento fondamentale della strategia di consolidamento ed espansione del marchio in Brasile e Sud America”, spiega Herlander Zola. “Inoltre, Leapmotor beneficia del fatto di essere l’unico marchio cinese con 50 anni di esperienza nel Paese, come dimostra lo sviluppo senza precedenti della tecnologia REEV Flex. Tutto ciò è possibile solo grazie alla capacità e all’esperienza dello Stellantis Tech Center in Sud America.”

Lo stabilimento Stellantis di Goiana si prepara a una nuova fase di crescita. Il polo brasiliano è infatti in fase di ampliamento per accogliere un’area dedicata alla produzione locale dei modelli Leapmotor B10 e C10, segnando un passo importante nella strategia industriale del gruppo nel Paese. Allo stesso tempo, il team di sviluppo Stellantis attivo nella regione sta lavorando alla tecnologia REEV Flex, destinata a essere integrata proprio nella futura produzione nazionale dei modelli Leapmotor.

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Si tratta di un progetto particolarmente rilevante perché introduce una novità assoluta a livello mondiale: l’applicazione di motori flex-fuel a una tecnologia REEV. Questa soluzione promette di aumentare ulteriormente l’efficienza del sistema, unendo elettrificazione e flessibilità d’alimentazione in una formula inedita. In questo contesto, Leapmotor si ritaglia un ruolo centrale nel mercato brasiliano, diventando protagonista di un’evoluzione tecnologica e produttiva che potrebbe avere effetti significativi anche su scala internazionale.