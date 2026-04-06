Evento per i 60 anni dell’ASI al Museo dei Motori di Palermo

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo sarà fra i protagonisti dei tanti appuntamenti celebrativi, previsti in tutta Italia, per celebrare il 60° anniversario dell’ASI, con il supporto dei club federati.
L’istituzione culturale dell’ateneo siciliano conferma ancora una volta il rapporto vivo con il settore automotive, intrecciato a più riprese con la sua struttura e con le sue persone, oltre che sul piano didattico anche su quello degli eventi. Ricordiamo la liaison con la Targa Florio Classica e con il Ferrari Tribute to Targa Florio, giusto per fare un paio di esempi, ma le attività sviluppate insieme a realtà esterne sono a più ampio raggio.
Il prossimo 10 aprile, un’altra connessione di prestigio: quella con l’ASI, Automotoclub Storico Italiano, che si inserisce nel ciclo dei festeggiamenti per il 60° compleanno dell’importante sodalizio a quattro ruote. In quella data, il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà un evento coi fiocchi, con quattro aree tematiche, connesse ai settori aeronautico, navale-ferroviario, motociclistico e automobilistico.
Coinvolta anche l’Aeronautica Militare, insieme a Trenitalia Sicilia e, ovviamente, ai club federati isolani della galassia ASI. Questi, con una bella rappresentanza di auto storiche, arricchiranno la tela esterna, regalando un felice colpo d’occhio e tante emozioni, agli studenti e agli appassionati di mezzi a motore. Anche se legata ai velivoli volanti, che escono fuori al nostro target comunicativo, doveroso citare la mostra “Alfa Romeo Avio“, dedicata ai motori per l’aeronautica sviluppati dalla casa del “biscione”. Questa mostra resterà aperta al pubblico, previa prenotazione, fino al termine del mese di maggio.
Programma della manifestazione ASI a Palermo
Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Sistema Museale dell’università degli Studi di Palermo
10 aprile 2026
Alfa Romeo Avio, Motori per l’aeronautica
Mostra tematica per ASI 60
09.30 Saluti istituzionali
Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Sistema Museale di Ateneo
Marco Cammalleri, Direttore Scientifico del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’Automotoclub Storico Italiano
Daniele Mastroberti, Comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare
Rappresentante della Città di Palermo
10.30 Presentazione della mostra
Giuseppe Genchi, Sovrintendente del Sistema Museale di Ateneo
Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Storico Alfa Romeo
Paolo De Vita, Direttore del Museo Storico dell’Aeronautica Militare
Nicolò Nicolosi, Comandante del 82° Centro S.A.R. dell’Aeronautica Militare
La nuova sezione navale e ferroviaria
11.00 Presentazione del nuovo allestimento espositivo con nuovi beni storici
Con la partecipazione di
Clara Celauro, Prorettrice all’Edilizia dell’Università degli Studi di Palermo
Pasquale Cammisa, Direttore Trenitalia Sicilia
La nuova sezione motociclistica
11.30 Presentazione dell’esposizione di motociclette storiche dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici – Automotoclub Storico Italiano
Con la partecipazione di
Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’ASI
Antonino Auccello, Consigliere federale dell’ASI
Mimmo Di Giovanni, Presidente dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici – ASI
ASI 60, storia e prospettive di sviluppo
16.00 Presentazione dell’esposizione di autovetture storiche a cura dei Club ASI della Sicilia
16.30 Incontro con i Presidenti e i soci dei Club ASI
Con la partecipazione di
Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’ASI
Antonino Auccello, Consigliere federale dell’ASI
Giuseppe Genchi, Vicepresidente della Commissione Cultura dell’ASI
17.30 Visita guidata al Museo dei Motori
Fonte | ASI – Automotoclub Storico Italiano