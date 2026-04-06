Evento per i 60 anni dell’ASI al Museo dei Motori di Palermo

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo sarà fra i protagonisti dei tanti appuntamenti celebrativi, previsti in tutta Italia, per celebrare il 60° anniversario dell’ASI, con il supporto dei club federati.

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L’istituzione culturale dell’ateneo siciliano conferma ancora una volta il rapporto vivo con il settore automotive, intrecciato a più riprese con la sua struttura e con le sue persone, oltre che sul piano didattico anche su quello degli eventi. Ricordiamo la liaison con la Targa Florio Classica e con il Ferrari Tribute to Targa Florio, giusto per fare un paio di esempi, ma le attività sviluppate insieme a realtà esterne sono a più ampio raggio.

Il prossimo 10 aprile, un’altra connessione di prestigio: quella con l’ASI, Automotoclub Storico Italiano, che si inserisce nel ciclo dei festeggiamenti per il 60° compleanno dell’importante sodalizio a quattro ruote. In quella data, il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà un evento coi fiocchi, con quattro aree tematiche, connesse ai settori aeronautico, navale-ferroviario, motociclistico e automobilistico.

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Coinvolta anche l’Aeronautica Militare, insieme a Trenitalia Sicilia e, ovviamente, ai club federati isolani della galassia ASI. Questi, con una bella rappresentanza di auto storiche, arricchiranno la tela esterna, regalando un felice colpo d’occhio e tante emozioni, agli studenti e agli appassionati di mezzi a motore. Anche se legata ai velivoli volanti, che escono fuori al nostro target comunicativo, doveroso citare la mostra “Alfa Romeo Avio“, dedicata ai motori per l’aeronautica sviluppati dalla casa del “biscione”. Questa mostra resterà aperta al pubblico, previa prenotazione, fino al termine del mese di maggio.

Programma della manifestazione ASI a Palermo

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

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Sistema Museale dell’università degli Studi di Palermo

10 aprile 2026

Alfa Romeo Avio, Motori per l’aeronautica

Mostra tematica per ASI 60

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09.30 Saluti istituzionali

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Sistema Museale di Ateneo

Marco Cammalleri, Direttore Scientifico del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’Automotoclub Storico Italiano

Daniele Mastroberti, Comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare

Rappresentante della Città di Palermo

10.30 Presentazione della mostra

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Giuseppe Genchi, Sovrintendente del Sistema Museale di Ateneo

Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Storico Alfa Romeo

Paolo De Vita, Direttore del Museo Storico dell’Aeronautica Militare

Nicolò Nicolosi, Comandante del 82° Centro S.A.R. dell’Aeronautica Militare

La nuova sezione navale e ferroviaria

11.00 Presentazione del nuovo allestimento espositivo con nuovi beni storici

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Con la partecipazione di

Clara Celauro, Prorettrice all’Edilizia dell’Università degli Studi di Palermo

Pasquale Cammisa, Direttore Trenitalia Sicilia

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La nuova sezione motociclistica

11.30 Presentazione dell’esposizione di motociclette storiche dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici – Automotoclub Storico Italiano

Con la partecipazione di

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Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’ASI

Antonino Auccello, Consigliere federale dell’ASI

Mimmo Di Giovanni, Presidente dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici – ASI

ASI 60, storia e prospettive di sviluppo

16.00 Presentazione dell’esposizione di autovetture storiche a cura dei Club ASI della Sicilia

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16.30 Incontro con i Presidenti e i soci dei Club ASI

Con la partecipazione di

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Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’ASI

Antonino Auccello, Consigliere federale dell’ASI

Giuseppe Genchi, Vicepresidente della Commissione Cultura dell’ASI

17.30 Visita guidata al Museo dei Motori

Fonte | ASI – Automotoclub Storico Italiano