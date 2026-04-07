Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei modelli più attesi tra quelli che la casa automobilistica del biscione lancerà sul mercato nel corso dei prossimi anni. Esattamente il suo debutto, inizialmente previsto per il 2025, dovrebbe avvenire nel corso del 2028 come indicato dal CEO Santo Ficili. Come tutti sappiamo questo sarà un modello fondamentale per determinare il futuro del brand premium di Stellantis. Non sorprende che il Biscione si sia preso dell’altro tempo per perfezionare il suo SUV e renderlo un veicolo davvero determinante per la sua crescita.

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Nuova Alfa Romeo Stelvio, la sfida più importante per il futuro del marchio

Infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio non solo raccoglierà l’eredità del modello attuale, ma dovrà pure definire identità, ambizioni e credibilità futura del marchio. Questo modello al pari della nuova Alfa Romeo Giulia che dovrebbe debuttare nello stesso anno, avrà il compito di definire il futuro posizionamento del brand per questo il suo debutto è sicuramente uno dei passaggi più delicati che attendono la casa milanese nei prossimi anni. La seconda generazione del SUV del Biscione arriva in un momento chiave: servirà dunque un modello capace di unire numeri, immagine e carattere. Il tutto ovviamente rimanendo il più fedele possibile alla tradizione e al DNA del marchio.

Dunque il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio, non rappresenterà solo il debutto di un nuovo modello ma qualcosa di più. Esso infatti dovrà dirci se il Biscione in futuro sarà ancora in grado di tradurre la propria identità in veicoli attuali. Quindi in poche parole il suo debutto così come quello della nuova Giulia in un certo qual modo rappresenterà a nostro avviso una sorta di test per il marchio milanese.

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Tutto questo ci porta a dire che il suo debutto sarà anche più importante di quello della prima generazione. Infatti la prima Stelvio aveva il compito di entrare in un segmento strategico. La nuova dovrà invece confermare che Alfa può restarci da protagonista. Questo nonostante tutti i cambiamenti che il mercato sta vivendo. Per il settore auto si tratta infatti di un momento di grandi cambiamenti, il più rivoluzionario di sempre.

La vera sfida per Alfa Romeo con la nuova Alfa Romeo Stelvio ma anche con le altre vetture che arriveranno sarà quello di trovare un equilibrio convincente tra innovazione tecnica e identità storica. In una fase in cui elettrificazione, assistenza alla guida e nuove architetture stanno cambiando profondamente il modo di progettare un’auto, il marchio dovrà dimostrare di saper conservare quella sportività che da sempre lo distingue.

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Il punto non sarà solo offrire prestazioni, ma mantenere intatto il coinvolgimento al volante, elemento centrale nel DNA del Biscione. Design, tecnologia di bordo, efficienza e dinamica dovranno quindi convivere in modo armonioso, senza trasformare la nuova Alfa Romeo Stelvio in un SUV tecnicamente evoluto ma privo di quella personalità che rende riconoscibile un’Alfa Romeo.

Inoltre ricordiamo anche che la nuova Alfa Romeo Stelvio non influenzerà solo le vendite: dirà molto su come Alfa Romeo vuole essere percepita nei prossimi anni. di conseguenza tutto dovrà essere perfetto. Ricordiamo che il modello sarà prodotto a Cassino dal 2028. Rimane ancora da chiarire su quale piattaforma. Infatti si parla ultimamente con insistenza del ritorno alla piattaforma Giorgio Evo anche se la notizia non è ancora confermata. Stessa incertezza riguarda la gamma dei motori. Di certo con la Giorgio ci sarebbe di sicuro spazio per il V6 Nettuno forse nella versione top di gamma Quadrifoglio.

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Insomma possiamo sicuramente dire che più che un semplice ricambio generazionale, la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà il modello chiamato a dimostrare se Alfa Romeo saprà davvero evolversi senza perdere se stessa. Ed è proprio per questo che il suo debutto avrà un peso ancora maggiore rispetto al passato.