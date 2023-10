Maserati GT2: primo podio al Paul Ricard per la vettura da corsa

Maserati ha sempre lasciato il segno nel mondo del motorsport. Il recente appuntamento al Circuito Paul Ricard ha dato risalto alla straordinaria prestazione della nuova Maserati GT2, l’ultimo gioiello del produttore modenese dedicato alle gare.

Il bolide da competizione, presentato durante la 24 Ore di Spa a fine giugno, ha dimostrato le sue capacità sin da subito nella tappa finale del Fanatec GT2 European Series 2023.

Maserati GT2: la nuova supercar sale sul podio nella tappa finale del Fanatec GT2 European Series 2023

Guidata con maestria da Leonardo Gorini e Luca Pirri di LP Racing, la GT2 si è subito contraddistinta, rivivendo la gloria racing del brand modenese. Ottenendo la pole position il venerdì, e conquistando il secondo posto in Gara 1 e una posizione nella top ten in Gara 2, ha evidenziato l’eredità corsaiola del Tridente.

Guardando avanti, nel 2023 la supercar da competizione si preannuncia come una delle principali protagoniste nella categoria delle vetture gran turismo. È la diretta discendente delle prestazioni che hanno fatto innamorare gli appassionati di motorsport. Quest’auto segue le impronte della MC20 e sfoggia l’eccezionale motore Nettuno V6 biturbo, pronto a dominare i circuiti.

Con il rinnovato impegno nel motorsport, Maserati ha riaffermato la sua posizione nel panorama racing. Come ha sottolineato il CEO Davide Grasso, il ritorno nella categoria GT è una dichiarazione forte della visione del brand modenese, sempre in cerca di nuove sfide per offrire emozioni uniche al volante.

Giovanni Sgro, capo di Maserati Corse, ha riconfermato la passione e la dedizione del Tridente per il mondo delle corse. Questa eredità si riflette chiaramente nella nuova Maserati GT2, che non solo rappresenta un omaggio al passato glorioso del brand ma anche una chiara visione del suo futuro radiante nel motorsport.

Il debutto della vettura non è stato solo un momento di orgoglio per il marchio di Stellantis, ma anche un promemoria dell’impegno costante, della passione e delle sue ambizioni nel mondo delle corse.