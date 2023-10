La Maserati GT2 debutta al Paul Ricard questo fine settimana

L’ultimo appuntamento del Fanatec GT2 European Series, in programma durante il week end dal 6 all’8 ottobre prossimi al Paul Ricard, coincide con il debutto ufficiale in campionato della nuova Maserati GT2. La Gran Turismo del Costruttore del Tridente, basata sulla Maserati MC20, debutterà infatti in pista nel campionato destinato alle interessanti Gran Turismo rispondenti al regolamento di categoria GT2.

La nuova sportiva da corsa del costruttore modenese era stata presentata durante la 24 Ore di Spa-Francorchamps di fine giugno; un ulteriore passaggio per condividere ambizioni ed obiettivi, quelli che avrebbero condotto verso un’estate utile per affinare gli ultimi dettagli prima del debutto programmato questo fine settimana durante l’evento conclusivo del Fanatec GT2 European Series.

Il debutto in pista, affidato al team LP Racing cui fa capo Luca Pirri Ardizzone, avviene sette mesi dopo la prima introduzione in pista della Maserati GT2 apparsa allora presso l’Autodromo Varano de’ Melegari fra le mani del collaudatore Andrea Bertolini.

Con la Maserati GT2 il costruttore torna a calcare i palcoscenici internazionali dei campionati GT

Con l’imperativo “Maserati è tornata”, il costruttore presentava a marzo il ritorno alle corse con il debutto a Varano de’ Melegari; un passaggio iniziale di un’avventura che comincia questo fine settimana in Francia al Paul Ricard in piena regola con le tempistiche stabilite durante la presentazione dei programmi sportivi legati alla nuova Maserati GT2.

La sportiva, schierata in gara col numero 12 e affidata allo stesso Luca Pirri Ardizzone di LP Racing e a Leonardo Gorini, sarà inserita nella Classe PRO-AM del Fanatec GT2 European Series. Sebbene si tratti dell’appuntamento conclusivo della stagione del Fanatec GT2 European Series, iniziata con i test pre stagionali di Digione di metà marzo, il costruttore intende risvegliare i ricordi di un passato in cui il Tridente era fra i protagonisti più agguerriti dei campionati GT con la ampiamente vittoriosa MC12. Questa nuova Maserati GT2 ha anche il compito di riaccendere la passione e di rinsaldare il legame del marchio con l’eredità del passato, guardando ad un futuro in cui le corse rappresentano una componente essenziale nel nuovo corso di Maserati. Comincia quindi un nuovo capitolo cominciato già alla fine del 2022 con l’annuncio della partecipazione all’ABB FIA Formula E World Championship 2023.

Il V6 Nettuno è al centro dell’intero progetto

Derivando dalla MC20, la Maserati GT2 prende in prestito non solo le prerogative stilistiche della sportiva del Tridente ma soprattutto le caratteristiche prestazionali abbinate al sofisticato propulsore V6 Nettuno che ha debuttato proprio sulla MC20. L’unità introduce un apporto di potenza pari a 630 cavalli che sulla Maserati GT2 subiscono un incremento tuttora non noto. Il propulsore adotta la tecnologia brevettata MTC (Maserati Twin Combustion) basata su quanto già utilizzato anche in Formula 1. La sportiva sfrutta inoltre la monoscocca ultraleggera in fibra di carbonio e la scocca leggera full composite dove le caratteristiche aerodinamiche vengono portate al limite per migliorare il carico verticale ma allo stesso tempo garantire la migliore efficienza in termini di resistenza aerodinamica. Molta attenzione è stata pure rivolta allo sviluppo del corretto bilanciamento aerodinamico; la carrozzeria è stata sviluppata per lavorare al meglio in sinergia con lo splitter anteriore e con l’ala posteriore regolabile. La scocca è smontabile mediante sistema a sgancio rapido per una sostituzione ottimizzata dei componenti, mentre il telaio è caratterizzato da un’elevata rigidità torsionale e flessionale.

L’intero schema sospensivo di questa Maserati GT2 sono stati rivisto per adottare ora elementi da gara specifici: vengono utilizzati ammortizzatori regolabili e barre antirollio regolabili sia nella parte anteriore che in quella posteriore allo stesso modo di quanto messo in pratica per ciò che riguarda l’elettronica. Il cambio da gara è un sequenziale a 6 rapporti dotato di paddle al volante e attuatore rotativo elettrico.

La Maserati GT2 di LP Racing adotterà la livrea nella caratteristica colorazione blu metallizzata, già vista in sede di presentazione, ora arricchita con elementi in bianco e giallo che affiancano l’iconico Tridente presente sul tetto e sulle fiancate della nuova GT2.