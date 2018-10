Nuovo sbarco del brand FIAT in Colombia

FIAT ci riprova in Colombia. Il marchio italiano ha presentato contemporaneamente quattro nuovi modelli, in questa nuova strategia di Rinascimento, con cui intende ancora una volta essere il grande marchio che era una volta in Colombia negli anni ’70 e all’inizio degli anni 80. I quattro modelli che sono stati lanciati di recente nell’importante paese sudamericano vengono per fare compagnia alla Uno Way, che era già commercializzata da qualche tempo nel paese.

Fiat punta a riconquistare la Colombia e dopo la Uno Way lancia anche 500, 500X, Argo e Cronos

La stella del marchio nel paese è senza dubbio la Fiat 500X, versione Crossover del leggendario “Cinquecento”. Tra le 4 auto che la più importante casa automobilistica italiana ha deciso di lanciare nel paese latino americano segnaliamo anche la berlina compatta Fiat Argo. Questo è un modello prodotto in Brasile che da qualche anno viene venduto sia in Brasile che in Argentina con un certo successo e che adesso viene proposta anche in Colombia. Gli altri due modelli che saranno lanciati nel paese sono Fiat 500, iconico modello che ha fatto la storia del brand nel mondo e la berlina di segmento C Cronos che viene prodotta in Argentina nello stabilimento FCA di Cordoba.

Con questi 4 modelli che si uniscono alla Uno Way, la casa italiana tenterà la scalata al mercato auto della Colombia con l’obiettivo di tornare nuovamente ad essere protagonista. Non si tratta di una mossa casuale. Infatti negli scorsi mesi è stato più volte dichiarato dai dirigenti del brand italiano che sempre più nei prossimi anni Fiat sarà protagonista in America Latina. L’obiettivo è quello di diventare la marca di automobili numero uno in quel continente.