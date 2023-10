Finali Mondiali Ferrari 2023: annunciato il programma completo

Il palcoscenico è pronto: l’attesa per le Finali Mondiali Ferrari 2023 è parecchia. Questo importante evento, fissato per l’ultimo weekend del mese, vedrà sfilare in pista, sul circuito toscano del Mugello, tutte le vetture distintive dei programmi Corse Clienti e Competizioni GT.

Con le Finali Mondiali Ferrari, non solo si definiranno i campioni delle serie internazionali , ma anche i titoli globali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, con il momento clou previsto per la mattina del 29 ottobre.

Finali Mondiali Ferrari 2023: l’edizione quest’anno si svolgerà sul circuito del Mugello

Dopo l’epica edizione dello scorso anno ad Imola, il Mugello torna ad ospitare questo magistrale evento. Sarà, inoltre, l’occasione per commemorare il trionfo della Ferrari 499P, che ha segnato il suo dominio nelle corse quest’anno, conquistando una storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Una vittoria che ha sancito il trionfante ritorno del brand di Maranello nelle competizioni endurance di alto livello dopo un’assenza di ben 50 anni.

Ma le cifre non mentono: il Mugello vedrà la presenza di oltre 100 Ferrari 488 Challenge Evo in competizione. Accanto a loro, il Programma XX, che mette in luce vetture da pista non omologate, veri e propri laboratori tecnologici su quattro ruote. Non dimentichiamoci del programma F1 Clienti, che riporta in pista monoposto che hanno scritto la storia con la Scuderia Ferrari, dai tempi d’oro degli anni ‘70 fino all’avvento dell’era ibrida.

In aggiunta, 39 vetture del Club Competizioni GT – che include gran turismo da corsa degli ultimi tre decenni e la specifica 488 GT Modificata – arricchiranno l’evento. E, ovviamente, non mancherà l’attività del Club Challenge.

Le Finali Mondiali Ferrari offrono sempre l’opportunità di ammirare da vicino le ultime creazioni della casa automobilistica modenese. Quest’anno, in particolare, verranno esposti i gioielli che hanno fatto la storia nel 2023: la 499P e la 296 GT3, entrambe celebrative dei trionfi a Le Mans e al Nurburgring.

Il programma dettagliato

Per quanto riguarda il programma dettagliato, il 26 e 27 ottobre si svolgeranno le gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, sia Europe che North America. Il 28 sarà dedicato alle qualifiche e al nuovo format della Superpole. La mattina del 29, il grande spettacolo delle Finali Mondiali 2023 precederà lo sfavillante Ferrari Show.

Gli appassionati potranno godersi l’evento dal prato, con accesso gratuito dal 27 al 29 ottobre. Mentre le tribune saranno riservate ai dipendenti della casa di Maranello e ai soci di Scuderia Ferrari Club, con accesso anche al paddock.