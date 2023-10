Jeep Compass e Commander mantengono la leadership nelle rispettive categorie a settembre in Brasile

Arrivano buone notizie per Jeep dal Brasile. Numero uno tra i SUV medi, Jeep Compass mantiene la sua ampia leadership nella categoria con 4.415 vendite nel mese e 44.789 nell’anno fino ad oggi. Ciò significa che nel 2023 il SUV di medie dimensioni della casa automobilistica americana avrà una quota del 42,4 per cento tra i SUV C. Degno di nota è anche il Jeep Commander. Il grande SUV di Jeep ha guidato il segmento dei D-SUV per un altro mese a settembre, con 1.545 immatricolazioni. Da inizio anno, Commander conta già 15.388 unità vendute e una quota del 26,1 per cento nella categoria. Insomma si tratta di un leader assoluto in quel mercato.

Jeep Compass rimane il leader assoluto tra i SUV medi e Jeep Commander tra i SUV di grandi dimensioni

Nel competitivo B-SUV, la Jeep Renegade ha ottenuto 3.757 vendite e a settembre è rimasta tra le prime 5 del segmento. Da inizio anno il modello conta già 36.679 immatricolazioni. Jeep Gladiator e Wrangler hanno completato i numeri del brand statunitense del gruppo Stellantis a settembre, che ha venduto 9.784 unità nel mercato brasiliano. Queste vendite hanno contribuito a far sì che il marchio raggiungesse 97.233 immatricolazioni da inizio anno nel Paese.

Insomma sicuramente risultati importanti per la casa automobilistica americana di Stellantis che continua a fare bene in Brasile grazie in particolare al successo che stanno riscontrando le sue Jeep Compass e Commander. confermandosi come uno dei brand del gruppo Stellantis che vanno meglio in quel mercato insieme a Fiat che come vi abbiamo riportato in precedenza guida il mercato auto in Brasile come numero di auto vendute non solo nel mese di settembre ma nell’intero anno.