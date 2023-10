Stellantis: annunciati importanti cambiamenti in Germania

Thierry Dewambrechies (45) è il nuovo Direttore della Customer Experience presso Stellantis Germany GmbH dal 1° ottobre 2023. “I nostri clienti vengono prima di tutto”, afferma Lars Bialkowski, capo di Stellantis Germania. “Nella nostra azienda, il nostro obiettivo globale è diventare il numero 1 nella soddisfazione del cliente. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo lanciato numerosi programmi per ottimizzare i processi di vendita al dettaglio e clienti, che Thierry Dewambrechies continuerà a portare avanti con la sua pluriennale esperienza nello sviluppo delle vendite e della rete di concessionari”.

Stellantis: il gruppo automobilistico ha annunciato importanti cambiamenti al suo organigramma

Dewambrechies ha più di 20 anni di esperienza nel settore automobilistico e dal 2008 ha ricoperto diversi incarichi presso Fiat in Italia, Francia e successivamente presso l’allora Gruppo FCA in Svizzera, dove è stato Direttore Network Development & Training, Direttore Vendite Alfa Romeo & Jeep e il Brand Country Manager Fiat Professional ha potuto instaurare uno stretto legame con l’organizzazione retail. Più recentemente, è stato membro del management team di Astara Ital Switzerland AG in qualità di Direttore dello sviluppo e della formazione della rete per gli ex marchi FCA. Thierry Dewambrechies ha iniziato la sua carriera automobilistica presso Volkswagen in Francia.

Sebastian Hein (43) sta ora espandendo il suo ruolo di Retail Transformation & Process Development Manager presso Stellantis Germany GmbH per includere la vendita al dettaglio. Continua a riferire direttamente al boss di Stellantis Germania Lars Bialkowski. Hein funge quindi da interfaccia generale tra l’organizzazione commerciale tedesca di Stellantis, le funzioni della sede centrale di Stellantis e i partner commerciali tedeschi di Stellantis.

“Stellantis Germany è un’organizzazione di vendita nazionale molto giovane che attualmente vende otto marchi in Germania. Dal 2024 Lancia sarà il nono marchio ad aggiungersi. Contemporaneamente alla fondazione dell’azienda abbiamo ristrutturato e riallineato numerosi settori e processi. Sebastian Hein ora gestirà e accompagnerà anche questa parte della trasformazione strategicamente importante. Sarà il primo punto di contatto per i nostri partner commerciali per poter affrontare le sfide attuali nel lavoro quotidiano”, afferma Lars Bialkowski. “Sebastian Hein effettuerà analisi regolari specificamente sulle sfide sistemiche e digitali del commercio al dettaglio, darà priorità agli argomenti e lavorerà sulle soluzioni insieme a tutti i soggetti coinvolti.

Sebastian Hein ha potuto acquisire una vasta esperienza nelle vendite e nel marketing all’interno dell’ex Groupe PSA, comprese posizioni in Germania e presso la sede di Parigi. Hein ha lavorato all’interno dell’organizzazione tedesca PSA, tra le altre cose, come Energy Transition Manager e E-Mobility Manager per i marchi francesi Stellantis e come Marketing Manager per DS Automobiles.