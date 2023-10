Stellantis protagonista al Leisure Vehicle Show

È il luogo d’incontro francese degli appassionati di camper e furgoni: il Leisure Vehicle Show apre i battenti il ​​7 ottobre presso il Centro Espositivo Paris Nord Villepinte. Insieme alla fiera di Düsseldorf, si tratta di uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati ai veicoli per il tempo libero. Quest’anno Stellantis presenterà in un unico stand di 250 mq situato all’esterno, tra i padiglioni 5A e 5B, l’offerta dei marchi Citroën, Fiat Professional e Peugeot e offrirà anche prove di veicoli equipaggiati con motori e tecnologie della band.

All’interno della struttura i riflettori saranno puntati su Citroën che esporrà per la prima volta in Francia il furgone Type Holidays. Questo riferimento stilistico all’emblematica Citroën Type H si basa sulla versione del moderno SpaceTourer e permette di cavalcare la tendenza del “vanlife”, questo stile di vita nomade a bordo di un furgone convertito. Il Citroën Type Holidays offre tutto il comfort e le dotazioni intelligenti dei migliori camper e furgoni, tra cui tetto apribile, panca trasformabile in letto, angolo cottura e tavolo pieghevole. La Citroën Type Holidays sarà presto ordinabile nella rete della Marca.

Presso il centro prove saranno a disposizione dei clienti 14 veicoli e tutte le tipologie di carrozzeria (furgone, profilato, integrale, mansardato) dei nostri partner. I tre marchi, ciascuno con il suo carattere distinto, stanno lavorando per sviluppare servizi specifici in grado sia di anticipare in modo proattivo le future esigenze del mercato, sia di monitorare da vicino le esigenze post-vendita e di servizio clienti dei clienti.

Stellantis è leader indiscusso nei veicoli per il tempo libero con una quota di mercato cumulata del 57,1 per cento nei primi nove mesi. Il marchio Fiat Professional, il cui Fiat Ducato base è stato premiato ancora una volta per la 15a volta consecutiva in Germania come “Miglior base per camper”, resta ancora oggi il marchio preferito dai produttori di camper con una quota di mercato del 31,4 per cento da inizio anno.