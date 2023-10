ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”: la situazione si fa elettrizzante

Con la sua quarta vittoria della stagione all’ADAC Rallye Stemweder Berg, Calle Carlberg ha fatto un altro passo avanti verso la conquista del titolo dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2023. Il 23enne svedese, come sempre con suo padre Torbjörn al volante della Opel Corsa Rally Electric , ha vinto la settima gara del primo campionato mondiale di rally monomarca elettrico, precedendo il rivale di lunga data Max Reiter. e il suo copilota Conny Nemenich. Nella classifica generale, lo scandinavo ha aumentato a 17 punti il ​​suo vantaggio sul tre volte vincitore della stagione del Saarland. Ciò significa che il quarto posto nel finale di stagione in quattro settimane è sufficiente a Carlberg per vincere il titolo.

Il rally su asfalto intorno a Lübbecke è stato lo specchio dell’intera stagione. Dalla prima prova speciale in poi Carlberg e Reiter si sono dati battaglia ogni decimo di secondo. Il vantaggio è passato di mano tra i due avversari più volte prima che Carlberg riuscisse a staccarsi di 5,8 secondi nella tappa 11 e ad assicurarsi questo vantaggio fino al traguardo. Con il quarto miglior tempo nell’ultima prova, la cosiddetta “Power Stage”, Carlberg ha raccolto il massimo di 35 punti possibili.

“Sono super felice”, ha dichiarato Carlberg. “È stata una battaglia davvero dura con Max. Nelle ultime due fasi eravamo separati solo da un decimo di secondo, guidavamo entrambi assolutamente al limite. Il nostro vantaggio in classifica è aumentato un po’, ma questo non cambia molto nel mio approccio alla lotta per il titolo: voglio provare a vincere in finale. Vedremo cosa succede.”

Il pilota battuto, che è stato il più veloce in cinque prove speciali, non era poi così scontento: “È difficile per me essere deluso quando siamo così vicini. L’intero rally è stato ancora una volta una grande battaglia tra noi e i Carlberg, è stato davvero divertente. Anche se la nostra posizione di partenza nella lotta per il titolo non sembra molto favorevole: arrendersi non è un’opzione! Nulla è stato ancora deciso. In Coppa non c’è nessun risultato annullabile, il che significa che anche lui deve finire. Ma non vogliamo pensarci troppo, vogliamo solo fare del nostro meglio come sempre e sperare in un bel finale”.

Dopo il terzo podio della stagione in corso della ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” , gli austriaci Luca Pröglhöf e Christina Ettel hanno ora in classifica 17 punti di vantaggio sulle francesi Sarah Rumeau e Julie Amblard, che hanno concluso per la quarta volta al quarto posto, un po’ ingrato. Pröglhöf: “Sono molto soddisfatto. Il Power Stage in particolare è stato fantastico perché i primi tre erano distanti solo 0,8 secondi. Sarah ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro, la lotta con lei per l’ultimo posto sul podio è stata fantastica!” Nel frattempo, il veloce pilota della FFSA Rumeau ha ammesso apertamente “che le caratteristiche di questo rally con tanti incroci non ci andavano proprio bene. Ieri è andata benissimo, mi è sempre piaciuto guidare sotto la pioggia. Ma oggi non era nelle nostre corde, semplicemente non abbiamo trovato il ritmo giusto.”

Anche l’olandese Jari van Hoof/Colin Wils e i fratelli francesi Anthony e Adrien Rott hanno fatto una buona prestazione nelle posizioni 5 e 6. Cindy Gudet, come Sarah Rumeau, membro dell’Accademia FFSA dell’associazione francese di sport motoristici, è arrivata settima con la copilota Jeanne Rey. Il gran finale dell’ADAC Opel Electric Rally Cup si svolgerà dal 27 al 29 ottobre al Rally dell’Europa Centrale, il nuovo appuntamento del Campionato Mondiale Rally intorno a Passau.