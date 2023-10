Stellantis, GM e Volkswagen rischiano multe miliardarie negli Stati Uniti

Arrivano ancora problemi per Stellantis dagli Stati Uniti. Oltre alla questione scioperi legata al mancato accordo con UAW sui contratti collettivi di lavoro adesso il gruppo guidato da Carlos Tavares rischia una maxi multa al pari di altre case automobilistiche, La proposta del governo degli Stati Uniti di inasprire gli standard relativi al risparmio di carburante entro il 2032 potrebbe costare miliardi alle principali case automobilistiche. Il livello delle sanzioni per il mancato rispetto degli standard proposti per il risparmio medio di carburante (CAFE) è “allarmante”, si legge in una lettera inviata venerdì dall’American Automobile Policy Council (AAPC), che rappresenta Ford, GM e Stellantis.

GM e Stellantis temono multe da 9,5 miliardi di dollari negli USA per il mancato rispetto dei cosiddetti Corporate Average Fuel Economy

General Motors dovrebbe quindi aspettarsi multe per 6,5 miliardi di dollari, Stellantis invece per circa 3 miliardi. Secondo la lettera la Ford dovrà pagare una multa di circa un miliardo di dollari, mentre la Volkswagen dovrà pagare più di un miliardo di dollari, la cifra maggiore tra tutte le case automobilistiche straniere. GM e Stellantis hanno rifiutato di commentare quanto scritto in questa lettera. Ford e Volkswagen al momento non hanno voluto commentare questa indiscrezione.

Secondo GM, richiedere alle case automobilistiche di raggiungere una quota di veicoli elettrici del 67 per cento entro il 2032 non sarebbe sufficiente per soddisfare il programma CAFE. Le tre case automobilistiche di Detroit dovrebbero affrontare costi di 2.151 dollari per veicolo, rispetto a una media di 546 dollari per veicolo venduto da altre case automobilistiche, si legge nella lettera. Un gruppo che rappresenta quasi tutte le principali case automobilistiche ha dichiarato la scorsa settimana che l’industria nel suo insieme potrebbe dover affrontare multe da 14 miliardi di dollari per non aver rispettato i requisiti del Cafe.

Ricordiamo che le case automobilistiche acquistano crediti o pagano penali se non soddisfano i requisiti CAFE. A giugno, Reuters ha riferito che Stellantis e GM hanno pagato un totale di 363 milioni di dollari in sanzioni CAFE per non aver raggiunto gli obiettivi di risparmio di carburante degli Stati Uniti per i modelli degli anni precedenti. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) non ha commentato immediatamente, ma in precedenza aveva affermato che la stima citata dalle case automobilistiche è “coerente con i nostri obblighi legali” e ha aggiunto che le case automobilistiche “sono libere di utilizzare veicoli elettrici per rispettare la legge ed evitare sanzioni in totale.” Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dagli Stati Uniti nei prossimi giorni.