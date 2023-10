Stellantis protagonista alla Rio Innovation Week 2023

Con soluzioni pionieristiche focalizzate sul futuro della mobilità, Stellantis si è sempre più riaffermata come azienda tecnologica per la mobilità. Le iniziative dell’azienda continuano a plasmare l’ecosistema della mobilità, rendendolo sostenibile e accessibile con innovazioni che guidano l’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico. Per presentare le sue nuove tecnologie, oltre a promuovere dibattiti sui megatrend del settore, Stellantis sarà presente alla terza edizione della Rio Innovation Week, uno dei più grandi eventi di tecnologia e innovazione in America Latina, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre, al molo di Mauá, a Rio de Janeiro.

Tra i punti salienti del programma RIW di quest’anno c’è la mostra delle piattaforme Bio-Ibride. In questa occasione, i partecipanti all’evento avranno l’opportunità di conoscere da vicino e in prima persona le nuove tecnologie ibride di Stellantis, che combinano motorizzazione a flessione termica ed elettrificazione. Sono: Bio-Hybrid, Bio-Hybrid e-DCT, Bio-Hybrid PLUG-IN e BEV (100% Elettrico).

La piattaforma Bio-Hybrid è dotata di un nuovo dispositivo elettrico multifunzionale, che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Si tratta di un’apparecchiatura in grado di fornire energia meccanica ed elettrica, che genera sia coppia aggiuntiva per il motore termico del veicolo, sia energia elettrica per caricare la batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 12 Volt. Il Bio-Hybrid e-DCT ha il servizio di due motori elettrici: il primo sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Inoltre, alla trasmissione è accoppiato un altro motore elettrico più grande.

Il Bio-Hybrid Plug-in è dotato di una batteria agli Ioni di Litio da 380 Volt, ricaricata attraverso un sistema di rigenerazione durante le decelerazioni, alimentata dal motore termico del veicolo o, infine, attraverso un’alimentazione elettrica esterna (plug-in). Infine, l’architettura BEV (100% Electric) è interamente azionata da un motore elettrico ad alta tensione alimentato da una batteria ricaricabile da 400 Volt, tramite un sistema di rigenerazione o tramite plug-in.

I visitatori potranno inoltre seguire dibattiti che avranno un impatto sul futuro della mobilità, come il Decarbonization Panel, che si svolgerà il 4 ottobre, alle 19, sul palco dell’Impact Hub. Alla conversazione parteciperà il vicepresidente degli affari normativi di Stellantis per il Sud America, João Irineu Medeiros. Il 6 ottobre Stellantis sarà presente sul palco dell’Open Innovation con la conferenza Stellantis – Il più grande produttore di automobili in Brasile viene trattato come una startup veterana. I partecipanti sono l’Open Innovation Manager di Stellantis per il Sud America, Marina Lima, e il CEO e fondatore di Embeddo, Daniel Giacometti.

Per chi vuole avventurarsi e conoscere ancora di più i veicoli elettrici, Stellantis sarà presente alla Rio Innovation Week con uno stand Peugeot nell’area test-drive per sperimentare il SUV elettrico e-2008, che offre un design unico, alta tecnologia e un pacchetto ricco di articoli standard. Per garantire il divertimento e mantenere le auto sempre cariche, verrà stretta una partnership con Raízen Power, responsabile della messa a disposizione dei caricabatterie per i veicoli elettrici della rete Shell Recharge durante tutta la durata dell’evento.