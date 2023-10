Alfa Romeo 167: l’erede della 166 diventerà realtà?

Alfa Romeo 167 è il nome che viene dato all’ipotetica erede della 166, la berlina di lusso del marchio italiano che è stata prodotta dal 1998 al 2007. Si tratterebbe di una vettura di segmento E, che avrebbe come obiettivo quello di competere con le tedesche Audi A6, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. La Alfa Romeo 167 sarebbe basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà utilizzata dalle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, ma con dimensioni maggiori. La vettura avrebbe una lunghezza di circa 4,90 metri, una larghezza di circa 1,90 metri e un passo di circa 2,90 metri. La vettura arriverebbe solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica data la scelta della casa automobilistica del Biscione di lanciare sul mercato solo auto a zero emissioni a partire dal 2025.

In un render immaginata una nuova ammiraglia Alfa Romeo 167

Il design della Alfa Romeo 167 è stato ipotizzato qualche tempo fa dal designer Mirko del Prete che ha realizzato un render in cui mostra secondo lui come sarebbe questa auto sia in versione berlina che sport wagon. Appaiono evidenti alcuni elementi in comune con la nuova Giulia ed anche al SUV Tonale, ma con alcuni elementi distintivi, come una calandra a scudetto più grande, dei fari a LED più sottili e un cofano più lungo. L’abitacolo sarebbe spazioso e raffinato, con cinque posti, un bagagliaio da 550 litri e un sistema multimediale con uno schermo da 15 pollici.

La Alfa Romeo 167 potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2027 come nuova ammiraglia della casa automobilistica del Biscione. Per quanto riguarda il luogo di produzione potrebbe essere lo stabilimento di Cassino il luogo ideale per la sua realizzazione. Ovviamente si tratta solo di supposizioni visto che non si sa ancora che nome avrà e come sarà la futura ammiraglia del Biscione che sarà pensata per fare bene soprattutto negli Stati Uniti.