Fiat Ducato: arriva la piattaforma Connect///Me dedicata alle flotte

Dall’introduzione nel 1998, il Fiat Ducato ha segnato un’epoca nel segmento dei furgoni, con oltre 130.000 unità vendute in 25 anni. Quest’anno, il brand torinese celebra il 25° anniversario di questo iconico veicolo, e con la sua quarta generazione ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella.

Il Ducato si reinventa, offrendo performance potenziate, funzionalità avanzate e un ineguagliabile rapporto qualità/prezzo. La novità di punta? L’innovativa piattaforma Fiat Connect///Me pensata per il mercato brasiliano (e non solo).

Fiat Ducato: l’iconico furgone arriva in Brasile con la piattaforma Connect///Me

Il marchio di Stellantis ha sviluppato Connect///Me, una piattaforma di connettività per uso professionale. Questa tecnologia rappresenta uno dei sistemi di telemetria e tracciamento veicolare più sofisticati presenti sul mercato.

Offre soluzioni semplici ed integrate per il monitoraggio della flotta e il comportamento dei conducenti, oltre a supportare la localizzazione del veicolo in caso di furto o smarrimento. In altre parole, una vera rivoluzione per il settore.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha detto: “La piattaforma Fiat Connect///Me cambierà il modo in cui i gestori di flotta percepiscono la connettività. Oltre a visualizzare e gestire informazioni dettagliate sui veicoli, permette di creare alert personalizzati. Questo strumento rende la gestione di una flotta, di qualsiasi dimensione, molto più semplice ed efficiente, portando a decisioni più informate e una logistica ottimizzata. Il Ducato, con la sua storia di affidabilità e performance, è il veicolo perfetto per lanciare questa innovazione”.

Come funziona Connect///Me?

Una volta effettuata l’iscrizione presso una concessionaria, i clienti avranno accesso alle informazioni del veicolo in tempo reale, potranno creare perimetri virtuali, tracciare percorsi e molto altro, tutto attraverso un’applicazione o un sito dedicato. Inoltre, per il mercato brasiliano, il cliente ha la possibilità di registrare più veicoli, centralizzando la gestione dell’intera flotta.

E per chi vuole sperimentare appieno questa rivoluzione, Fiat offre l’accesso completo alla piattaforma per un periodo di 12 mesi. Al termine, si potrà decidere se sottoscrivere i servizi.

Localizzazione e recupero dei veicoli: grazie alla trasmissione di segnali GSM, si può localizzare il veicolo in tempo reale, facilitando l’intervento in caso di emergenza.

Gestione delle flotte: monitoraggio dettagliato di performance, logistica e sicurezza per una gestione ottimale.

Comportamento del conducente: analisi dei percorsi, velocità, chilometraggio e altro ancora, per una guida sempre più sicura e consapevole.

Dashboard della flotta: una visione generale o dettagliata dei veicoli e dei conducenti, con la possibilità di esportare report dettagliati.

