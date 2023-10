Leasys UK annuncia nuova importante partnership

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance e attore leader nel leasing operativo multimarca, ha stretto una partnership con The Par 3 per supportare la loro nuova coinvolgente impresa per la comunità del golf. Il Par 3 è stato fondato sulla base della passione e delle idee innovative dei suoi tre fondatori: Dave Edwards, Mike Barton e Kieran Jones. Il loro obiettivo è quello di interagire con gli appassionati di golf promuovendo un senso di cameratismo ed entusiasmo per lo sport, ispirando gli altri a giocare e godersi il gioco.

Leasys UK annuncia una nuova partnership con The Par 3



Ciò sarà ottenuto creando, filmando e condividendo contenuti coinvolgenti su piattaforme di social media tra cui Instagram, TikTok ma soprattutto YouTube, dove la serie inaugurale uscirà tra ottobre e dicembre con ospiti come Joe Hart, Steven Fletcher e Charlie Mulgrew. che giocheranno al loro fianco negli incredibili campi da golf di tutto il Regno Unito. Leasys sostiene il progetto fornendo un veicolo per assistere The Par3 nei loro viaggi e far conoscere il proprio marchio presso un pubblico rilevante.

Matthew Boswell, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato: “ Siamo lieti e onorati di collaborare con The Par3 e di condividere la stessa visione di innovazione e passione per ciò che facciamo. Questa partnership ci permette di ampliare il nostro pubblico e di avvicinarci all’entusiasmante mondo del golf .”

Dave Edwards, fondatore di The Par 3, ha aggiunto: “ Tutti noi di The Par 3 siamo lieti di collaborare con Leasys. Quando iniziammo il nostro viaggio coinvolgendo gli appassionati di golf, è stato importante allinearci con un partner che condividesse valori fondamentali simili e corrispondesse alle nostre ambizioni, ed è stato chiaro fin dall’inizio che Leasys fa proprio questo. Speriamo di poter continuare a costruire la nostra relazione per molto tempo a venire! ” Le due organizzazioni condividono la visione di introdurre innovazione nei loro settori e con questi obiettivi in ​​mente, la loro nuova partnership è destinata ad essere un successo.