FCA Bank diventa Crédit Agricole Auto Bank 

Il gruppo automobilistico Stellantis ha chiuso la cessione della quota del 50 per cento che controllava in FCA Bank a Crédit Agricole Consumer Finance e a seguito di questa operazione è nato Crédit Agricole Auto Bank, gruppo bancario internazionale controllato da Crédit Agricole Consumer Finance e con attività in 17 paesi europei, oltre al Marocco, ed erede di FCA Bank.

E’ nata Crédit Agricole Auto Bank erede di FCA Bank

“La nuova Banca, controllata da Crédit Agricole Consumer Finance (a sua volta parte di Crédit Agricole SA), è il risultato degli accordi tra il gruppo francese e Stellantis, annunciati nel 2021, nell’ambito della riorganizzazione della ‘partnership’ finanziaria (associazione) delle due società”, ha spiegato l’ente in una nota.

In questo contesto, l’obiettivo di Crédit Agricole Auto Bank è quello di diventare un “attore multimarca indipendente” nel finanziamento di veicoli, nel “leasing” e nel settore della mobilità. La banca manterrà la sua sede europea a Torino (Italia) e ha l’obiettivo di raggiungere almeno 10 miliardi di euro di capitale circolante entro il 2026, oltre all’ambizione di raggiungere una quota dell’80% di veicoli elettrici e ibridi nel proprio portafoglio entro il 2030.

La nuova entità ha un’offerta “completa” di soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio in associazione con circa 30 marchi di “diverse aree della mobilità”. In tal senso, le partnership vanno da accordi con produttori come Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus e Morgan, ad accordi con marchi automobilistici “nuovi” come VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands e Invicta Electric.

“A questi si aggiungono diversi distributori e rivenditori multimarca, insieme ai rivenditori Stellantis, che Crédit Agricole Auto Bank continuerà a supportare, anche se non su base captive”, ha spiegato la società. noltre, il nuovo soggetto finanziario sarà presente anche nel settore delle due ruote attraverso accordi con marchi come Harley-Davidson, Royal Enfield, Fantic Motor, Vmoto Soco e CAKE.

Parallelamente, Crédit Agricole Auto Bank continuerà lo sviluppo di soluzioni di mobilità per la “guida verde” di Drivalia, la società di mobilità del gruppo. L’azienda ha quindi dichiarato che continuerà ad investire nella sua infrastruttura di ricarica elettrica, che dovrebbe avere 3.500 punti di ricarica in tutta Europa entro il 2026, e nella sua flotta, che raggiungerà i 200.000 veicoli nei prossimi tre anni, il 55% dei quali saranno auto completamente elettriche e ibride plug-in.

Analogamente, Crédit Agricole Auto Bank prevede di acquisire nei prossimi mesi le attività di ALD Automotive in Irlanda e Norvegia e Lease Plan in Repubblica Ceca e Finlandia, operazioni già annunciate a marzo e che consentiranno alla Banca e a Drivalia di espandere la propria “Perimetro europeo”, fino a circa 70.000 veicoli.