Nuove Lancia Delta e Fiat Multipla: il loro ritorno affascina

Nuove Lancia Delta e Fiat Multipla dovrebbero essere due delle principali novità per quanto riguarda il futuro del gruppo Stellantis. Il ritorno della prima è sicuro e avverrà nel 2028. Per quanto riguarda la seconda al momento si tratta di una suggestione. Infatti ad un futuro crossover di segmento C di Fiat che farà parte della stessa famiglia di veicoli della nuova Fiat Panda è stato dato questo soprannome ma non è detto che l’auto alla fine si chiamerà proprio così.

Il ritorno sul mercato di nuove Lancia Delta e Fiat Multipla suscita molta curiosità

Ad ogni modo il futuro debutto delle nuove Lancia Delta e Fiat Multipla affascina molti i fan delle due famose case automobilistiche e non solo. La storia della Delta la conosciamo tutti, si tratta di una delle auto più famose tra quelle che hanno fatto parte della storia di Lancia. Le sue vittorie nel campionato rally ancora oggi fanno emozionare chi le ha vissute ma anche chi all’epoca faceva il tifo per Lancia. La vettura tornerà nel 2028 come terza auto del nuovo corso di Lancia dopo la nuova generazione di Lancia Ypsilon nel 2024 e la nuova ammiraglia Lancia Gamma nel 2026. Sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Medium. Questo significa che avrà fino a 650 km di autonomia con una ricarica completa. Quanto ai cavalli potrebbe arrivare ad una potenza superiore ai 400 cavalli.

A proposito della nuova Lancia Delta, il CEO della casa italiana Luca Napolitano ha dichiarato che sarà una vettura fedele a se stessa con uno stile geometrico e muscolare come la sua celebre antenata. Ovviamente questo non significa che sarà una vettura retrò ma una sorta di reintepretazione in chiave moderna di quello storico modello. L’auto vanterà prestazioni di altissimo livello, uno stile elegante e sportivo in linea con il resto della gamma di Lancia con elementi di design visti anche nella concept Lancia Pu+Ra HPE svelata nei mesi scorsi. La sua lunghezza sarà intorno ai 4,4 m quanto al luogo di produzione non è stato ancora svelato ma molti si augurano possa essere l’Italia.

Anche la nuova Fiat Multipla è una vettura molto attesa e che sta suscitando sicuramente l’interesse di molti. Del resto parliamo di un’auto che fin dall’inizio ha sempre fatto scalpore. Il suo stile insolito ha creato due fazioni tra gli appassionati di motori. Non è insomma una vettura che lascia indifferenti o la ami o la odi. Molti tra i suoi fan però farebbero carte false per vedere un nuovo modello con questo nome ispirato alla mitica monovolume prodotta fino al 2010. Anche questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Si tratterà logicamente di una vettura molto diversa dalla Lancia Delta pensata soprattutto per chi cerca una vettura capiente, spaziosa, essenziale e dal rapporto qualità prezzo davvero interessante. Il suo arrivo sul mercato dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. Anche se per motivi diversi anche il suo ritorno affascina e crea curiosità.