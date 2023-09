Alfa Romeo 4E sarà il nome della prossima Spider del Biscione?

Alfa Romeo 4E potrebbe essere il nome di una nuova roadster elettrica del marchio italiano, che sarà presentata nel 2026 come erede della mitica Alfa Romeo 4C. Questa è una notizia riportata dal sito Autocar, che ha intervistato il responsabile del prodotto Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, sul futuro del brand. Guzzafame ha dichiarato: “Ci sono alcune cose dell’Alfa Romeo a cui non possiamo rinunciare: una è la Spider, l’altra è l’amore per le auto”, ha detto. “Vogliamo portarli avanti, perché ciò rappresenta l’essenza del nostro marchio. E questo è nelle nostre idee, quindi vediamo se riusciamo a trasformarlo in un piano”.

Alfa Romeo 4E potrebbe essere il nome della futura spider in edizione limitata pensata per omaggiare la mitica 4C

Secondo quanto riportato da Autocar dunque l’auto potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 4E per evidenziare che si tratterà di una Spider elettrica e per omaggiare Alfa Romeo 4C, un’auto molto importante per il Biscione che è stata prodotta dal 2013 al 2019. Tuttavia, ciò deve ancora essere confermato, poiché il nome di un modello viene generalmente deciso “molto tardi” nel processo di sviluppo per garantire che non trapeli, secondo Guzzafame. Quindi insomma non è possibile escludere che alla fine questa vettura possa chiamarsi in una maniera totalmente diversa.

Alfa Romeo 4E dovrebbe rientrare nel programma “Bottega” di Alfa Romeo e dunque si dovrebbe trattare di una vettura costosa ed in edizione limitatissima come la recente Alfa Romeo 33 Stradale. Proprio da questa vettura la nuova auto dovrebbe attingere numerosi elementi di design. In particolare ci riferiamo alla nuova griglia a scudo, al cofano dalla forma ellittica, alla firma luminosa e nella “coda tronca ” per quanto riguarda la sua parte posteriore.

Guzzafame ha confermato che potrebbe anche prendere ispirazione dalla Spider “Duetto” degli anni ’60 in stile Pininfarina, caratterizzata da una coda Kamm e da linee di cintura prominenti. Il dirigente del Biscione ha anche detto che questa auto molto probabilmente userà la piattaforma STLA Medium di Stellantis. Per quanto riguarda le prestazioni al momento non si sa nulla. Tuttavia in passato il CEO Imparato aveva detto che alcune auto di Alfa Romeo avrebbero ricevuto fino a mille cavalli di potenza. Dunque anche Alfa Romeo 4E potrebbe essere una di loro.

Infine Autocar ha pure rivelato che Alfa Romeo tenterà di emulare elementi dei predecessori del motore a combustione per la nuova Alfa Romeo 4E nel tentativo di enfatizzare il suo fascino. Inoltre l’azienda sta esplorando modi per differenziare l’esperienza di guida di un’auto sportiva elettrica da quella dei suoi modelli EV tradizionali. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ha immaginato l’aspetto di questa vettura. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa auto nei prossimi mesi.