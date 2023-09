Novitec 812 N-Largo S: l’ultima versione modificata della Ferrari 812 Superfast

La nuova Novitec 812 N-Largo S emerge come una reinterpretazione audace della già spettacolare Ferrari 812 Superfast. Per coloro che sanno riconoscere l’eccellenza automobilistica, Novitec ha realizzato un capolavoro che si distingue nettamente dal modello originale.

La particolarità di questo bolide? La sua inconfondibile larghezza, che raggiunge un’ampiezza impressionante di 211 cm all’asse posteriore, superando la 812 Superfast standard di ben 14 cm. Un tocco di genialità fornito dal designer Vittorio Strosek, che ha dato forma a un profilo distintivo e ai flares dei parafanghi, integrandoli perfettamente con la carrozzeria di serie.

Novitec 812 N-Largo S: la Ferrari 812 Superfast raggiunge un nuovo livello di performance

Un dettaglio notevole della nuova 812 N-Largo S sono i cerchi, personalizzati per questa versione widebody dalla rinomata azienda americana Vossen. Offrono un design elegante, con cinque doppie razze, realizzati con tecnologie all’avanguardia che garantiscono leggerezza e robustezza. La profondità concava dei cerchi posteriori (di dimensioni 12.5Jx22) è pura magia visiva, ospitando pneumatici ad alte prestazioni di dimensioni 335/25 ZR 22.

Per un look aggressivo e aerodinamico, Novitec ha inserito pannelli in fibra di carbonio a vista che collegano i flares posteriori ai parafanghi anteriori, aggiungendo ben 7 cm alla larghezza dell’auto all’asse anteriore. E per intensificare l’estetica affusolata, sono stati scelti cerchi da 21” con una larghezza di 10”, completati da pneumatici 275/30 ZR 21.

Novitec non si ferma qui. Il pacchetto N-Largo S per la Ferrari 812 Superfast prevede nuove fasce e spoiler, ottimizzati in galleria del vento per garantire una maggiore stabilità direzionale ad alte velocità. Questa dedizione all’eccellenza è evidente anche nei dettagli, come le prese d’aria laterali e le calotte in carbonio degli specchietti retrovisori esterni.

Sottolineando la sua essenza sportiva, la nuova Novitec 812 N-Largo S è dotata di molle sportive personalizzate che riducono l’altezza di guida di circa 35 mm, accompagnate da un sistema di sollevamento frontale opzionale per affrontare ostacoli stradali con maggiore agilità.

Adesso il V12 aspirato produce ben 840 CV

Ma cosa c’è sotto il cofano? Gli ingegneri di Novitec hanno perfezionato il motore V12 aspirato da 6.5 litri, portando la potenza a ben 840 CV e la coppia massima a 751 Nm. Questo gioiello accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, con una velocità massima di 345 km/h.

Completano il pacchetto di questa 812 Superfast modificata un impianto di scarico ad alte prestazioni e un abitacolo personalizzabile, con rifiniture in pelle e Alcantara di altissima qualità.