Alfa Romeo: per la futura ammiraglia ritorno al passato?

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con una nuova ammiraglia. Per il momento questo veicolo rimane avvolto sul mistero. Sappiamo solo che arriverà nel corso del 2027, forse sarà sviluppato negli Stati Uniti per piacere ai clienti americani, la piattaforma usata sarà la STLA Large e il suo paese di produzione sarà l’Italia. Sappiamo anche che sarà solo elettrica dato che dal 2027 Alfa Romeo venderà solo ed esclusivamente auto a zero emissioni. Sappiamo anche che non si tratterà di un SUV, come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione Jean Philippe Imparato.

Nuova Alfa Romeo 164 sarà la futura ammiraglia del Biscione?

A proposito della futura ammiraglia del Biscione qualcuno ipotizza un ritorno al passato per la casa milanese. Si tratta del designer Salvatore Lepore che ha immaginato una nuova Alfa Romeo 164 nel render che vi mostriamo in questo nostro articolo. Questa vettura avrebbe tutte le caratteristiche in regola per diventare la futura ammiraglia della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis. La 164 è una vettura che fa parte della storia del Biscione. Questa auto è stata prodotta con successo per un decennio dal 1987 al 1997.

Un suo ritorno nella gamma di Alfa Romeo come futura ammiraglia sarebbe accolto con gioia dai numerosi fan del Biscione che vorrebbero rivedere una vettura di questo tipo nella gamma della propria casa automobilistica preferita. Al momento non sappiamo quali sono le reali intenzioni dello storico marchio automobilistico a proposito di questa auto di segmento E. Qualcuno ipotizza si possa trattare di un mix tra un crossover e una berlina e altri invece di una berlina coupè a 4 porte dalle prestazioni incredibili. Si spera che nei prossimi mesi possano emergere nuovi interessanti dettagli relativi a questo futuro modello destinato di certo ad avere un ruolo importante nella gamma del brand premium di Stellantis.