Ferrari: Sainz e Leclerc pronti per il Gran Premio del Giappone

In attesa del GP del Giappone sul circuito di Suzuka, Ferrari è pronta a sfidare gli avversari e a mantenere il proprio dominio. La scuderia di Maranello, fresca di una vittoria, arriva in Giappone con grandi speranze, ma anche consapevole delle insidie del tracciato.

Carlos Sainz ha sottolineato come la pista di Suzuka presenti specifiche sfide, affermando: “Suzuka ha curve ad alta velocità e un carico aerodinamico medio-basso. Questi fattori, insieme ai frequenti cambi di vento, possono influire sulla performance della nostra Ferrari SF-23”.

Ferrari: i due piloti della Scuderia affronteranno il circuito di Suzuka

Tuttavia, Sainz rimane ottimista, poiché nelle recenti competizioni hanno acquisito preziose conoscenze per massimizzare le potenzialità della monoposto. Al termine del Gran Premio del Giappone, sarà chiaro quale sarà il livello di competitività della Scuderia Ferrari.

Oltre alle sfide della pista, il pilota spagnolo ha espresso un profondo amore per il Giappone, evidenziando la passione dei tifosi locali, la bellezza delle città e l’eccezionale cucina locale.

D’altra parte, Charles Leclerc ha condiviso la sua visione post-vittoria a Singapore. “La vittoria ha rivitalizzato il team”. Il pilota monegasco ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, menzionando come, a Marina Bay, abbia messo gli interessi della Ferrari al primo posto, supportando Sainz per assicurare la vittoria.

Leggi anche: Ferrari: Fisichella e Mosca vincono il Campionato Italiano GT Endurance 2023

Concludendo, Leclerc ha affermato che solo dopo le prove libere avranno una visione più chiara delle loro possibilità a Suzuka. La strategia del costruttore modenese? Lavorare sugli aspetti specifici per garantire la massima resa e punti possibili in Formula 1.

Quest’anno, il Gran Premio del Giappone promette di essere un evento avvincente e determinante per Ferrari. La lotta in pista sarà sicuramente intensa. La gara è prevista per domenica 24 settembre alle 07:00 (ora locale) mentre nelle prossime ore partiranno le prove libere in pista.

Il cavallino rampante ha conquistato fino ad ora sette vittorie, posizionandosi al secondo posto dopo McLaren (nove) e prima di Mercedes (sei). Michael Schumacher vanta sei vittorie, seguito da Lewis Hamilton con cinque e Sebastian Vettel con quattro.