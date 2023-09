Pirelli P Zero E: debutta il nuovo pneumatico sostenibile

La sostenibilità ambientale sta diventando sempre più importante e l’ultima innovazione in materia è lo pneumatico Pirelli P Zero E. Il produttore di pneumatici italiano non è nuovo a iniziative eco-compatibili e il suo impegno nel settore è ora sottolineato con l’introduzione di un nuovo logo distintivo.

Il nuovo logo Pirelli, che mostra due frecce in un cerchio, è stato progettato per identificare gli pneumatici composti da almeno il 50% di materiali riciclati o di origine naturale. Questo simbolo serve come strumento di trasparenza per gli utenti, consentendo una scelta più consapevole e sostenibile. Non solo, questo marchio rappresenta l’alta qualità e le prestazioni di sicurezza che sono sempre state il baluardo dell’azienda italiana.

Pirelli P Zero E: la nuova gomma porta al debutto anche di un nuovo logo

La prima applicazione di questo logo è sul P Zero E. Validato da Bureau Veritas (leader globale nella certificazione), questa gomma contiene più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati, ben al di sopra dello standard stabilito per il logo. La stessa conformità è confermata da enti di certificazione terzi per tutti i futuri prodotti che porteranno questo marchio.

Giovanni Tronchetti Provera, responsabile di Sostenibilità e Future Mobility di Pirelli, sottolinea che l’azienda ha perseguito una riduzione costante dell’impatto ambientale negli anni. Questo non è un impegno fatto solo di parole, ma viene sottolineato da riconoscimenti da parte dei principali indici di sostenibilità.

Al momento, gli obiettivi ambientali di Pirelli prevedono di superare il 60% di materiali di origine naturale e il 12% di riciclati entro il 2030, con una diminuzione al di sotto del 30% per i materiali fossili.

Tecnologie e materiali avanzati

Il nuovo Pirelli P Zero E è una dimostrazione pratica del potere dell’innovazione. Questo pneumatico utilizza una varietà di materiali alternativi e sostenibili. Ad esempio, la lignina – un sottoprodotto dell’industria della carta – contribuisce alla durabilità della gomma.

Leggi anche: Pirelli Cinturato CA67 e CN36: tornano gli pneumatici per le Fiat 850 e 124

La silice derivata dalla lolla di riso, gli scarti della coltivazione del riso, sostituisce la silice fossile nel migliorare le prestazioni su bagnato. Altri materiali come nerofumo circolare, polimeri bio-circolari, gomma naturale, bio-resine e rayon sono altrettanto cruciali nel garantire una performance senza compromessi.