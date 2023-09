Alfa Romeo: per la prossima supercar bisognerà aspettare il 2026

Alfa Romeo ha deciso di arricchire la sua gamma lanciando supercar in edizione limitata con un nuovo programma definito “Bottega” che ricorda la gamma Icona della Ferrari. Il primo modello di questa nuova gamma è stato svelato lo scorso 30 agosto presso il museo Alfa Romeo di Arese. Ci riferiamo naturalmente alla nuova 33 Stradale una vettura davvero entusiasmante che sarà prodotta in appena 33 unità tutte già vendute con personalizzazioni che potrebbero far salire il prezzo fino a quasi 2,5 milioni per unità.

Il 2026 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto della seconda supercar in edizione limitata di Alfa Romeo

Il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha già chiarito che ci saranno altre auto in questa gamma con la prossima che potrebbe essere una Spider. In base a quanto dichiarato da Cristiano Fiorio responsabile della divisione progetti speciali della casa automobilistica milanese bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vedere la nuova auto.

Parlando con Autocar infatti Fiorio ha detto che il debutto di questa seconda auto speciale dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Anche in questo caso si farà riferimento alla storia di Alfa Romeo con un veicolo che si ispirerà ad uno dei grandi classici del marchio. In particolare sarebbero state individuate 4 famose auto costruite tra gli anni ’60 e gli anni ’70. La futura supercar in edizione limitata dunque si ispirerà ad uno di questi modelli.

Con il lancio di questi veicoli speciali Alfa Romeo intende aumentare la sua notorietà in mercati importanti come quello americano e far crescere il suo prestigio. Il Biscione vuole infatti dimostrare di essere in grado di costruire sia fuoriserie per pochi che auto alla portata di tutti. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.