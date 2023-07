Nuova Alfa Romeo Spider: il suo ritorno farebbe bene al prestigio del Biscione

Alfa Romeo Spider è una vettura sportiva scoperta prodotta dall’Alfa Romeo dal 1966 al 1993, con quattro serie successive, e poi dal 1995 al 2006, con un nuovo modello basato sul progetto Alfa Romeo 916. La prima serie, nota come “Duetto” o “Osso di seppia”, fu l’ultimo atto stilistico di Battista Pininfarina e si caratterizzò per le sue linee filanti e arrotondate, con una calandra bassa e una coda a osso di seppia. Il motore era il bialbero da 1570 cm3 della Giulia Sprint GT Veloce, con 110 CV di potenza.

E’ possibile il ritorno di una nuova Alfa Romeo Spider nella gamma della casa milanese?

La vettura divenne famosa in tutto il mondo anche per essere stata guidata da Dustin Hoffman nel film “Il laureato” del 1967. La seconda serie, detta “Coda tronca”, fu introdotta nel 1969 e presentava una coda più corta e squadrata, per migliorare l’aerodinamica. La gamma dei motori si ampliò con l’arrivo della 1750 Veloce e della 2000 Veloce, oltre alla 1300 Junior.

La terza serie, chiamata “Aerodinamica”, debuttò nel 1983 e mostrava un aspetto più moderno e aggressivo, con paraurti sporgenti, spoiler anteriore e posteriore e minigonne laterali. I motori erano il 1.6 o il 2.0, anche in versione Quadrifoglio Verde. La quarta serie, detta “Ultima”, fu lanciata nel 1990 e rappresentò un ritorno alle origini, con linee più pulite e filanti. Fu l’ultima Alfa Romeo Spider disegnata da Pininfarina. Nel 1995 nacque la nuova Alfa Romeo Spider, basata sul progetto Alfa Romeo 916 e condivisa con la coupé GTV.

Era una roadster dal design sportivo e accattivante, con una capote in tela e un abitacolo a due posti. I motori erano il Twin Spark da 2.0 litri o il V6 da 3.0 o 3.2 litri. La produzione terminò nel 2006, dopo oltre quarant’anni di storia e successo. L’Alfa Romeo Spider è stata una delle icone dell’automobilismo italiano e del design di Pininfarina.

Ovviamente in molti sperano in un ritorno di una nuova versione di questa auto. Anche se i tempi sono decisamente cambiati e questo tipo di auto non è più molto popolare sarebbe una bella notizia per gli appassionati di Alfa Romeo e di auto sportive. Una nuova Alfa Romeo Spider potrebbe rappresentare il fascino e la tradizione della casa milanese, coniugando prestazioni, eleganza e piacere di guida. Dunque di certo si tratterebbe di una operazione che potrebbe solo fare bene al prestigio del Biscione che nei prossimi anni intende diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis aumentando le sue quote di mercato in tutto il mondo in maniera esponenziale.

Una nuova Alfa Romeo Spider dunque potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nel frattempo verrà rinnovata completamente. Il suo arrivo potrebbe effettivamente avvenire nei prossimi anni probabilmente solo in edizione limitata come accadrà a breve con la nuova Alfa Romeo 33 che sarà presentata il prossimo 30 agosto. Qui vi mostriamo un render ben riuscito di Capriotti Design che ipotizza come potrebbe essere questa vettura in caso di ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione.