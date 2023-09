Stellantis, Ford e GM: storico sciopero di UAW negli USA

Negli Usa scioperano i dipendenti Ford, General Motors e Stellantis. Dopo che venerdì sera i negoziati su salari più alti e migliori condizioni di lavoro sono falliti, il sindacato United Auto Workers (UAW) ha iniziato a scioperare nelle prime fabbriche delle “Big Three”.

Niente accordo sul nuovo contratto di lavoro: i dipendenti UAW scioperano negli USA contro Stellantis, Ford e GM

Giovedì la UAW ha dichiarato uno sciopero contro le case automobilistiche di Detroit Three poiché i colloqui contrattuali non sono riusciti a garantire nuovi accordi di lavoro prima della scadenza degli accordi attuali alle 23:59. Il presidente dell’UAW Shawn Fain ha annunciato la prima ondata di stabilimenti che il sindacato avrebbe fatto scioperare se un nuovo accordo sindacale non fosse stato raggiunto prima di mezzanotte: Ford Michigan Assembly Plant (solo assemblaggio finale e verniciatura) a Wayne, Stellantis Toledo Assembly Complex in Ohio e General Motors Wentzville Assembly nel Missouri.

Il capo della UAW Shawn Fain non esclude scioperi a livello nazionale da parte dei quasi 150.000 membri del sindacato. Nelle fabbriche dei produttori stranieri quasi nessun dipendente è membro dell’UAW. Anche le fabbriche di Tesla non sono sindacalizzate.

Secondo una dichiarazione del sindacato, inizialmente negli stabilimenti di Stellantis, Ford e General Motors sono previste solo interruzioni del lavoro “limitate e mirate”. Secondo la stampa americana è la prima volta che la UAW invita tutte e tre le aziende allo sciopero. Il giornale economico tedesco cita un dirigente automobilistico americano che avrebbe inizialmente ipotizzato scioperi nelle fabbriche di trasmissioni o negli stabilimenti di produzione di motori elettrici.

Tra le altre cose, la UAW sta spingendo affinché anche i lavoratori che producono batterie e altri componenti elettronici beneficino di salari e standard di lavoro migliori. Il presidente americano Joe Biden aveva esercitato, senza successo, pressioni sul Congresso affinché i giganti dell’auto potessero beneficiare degli incentivi solo se avessero aumentato i salari e migliorato le condizioni di lavoro. “Lo sciopero della UAW ha ora lo scopo di costringere le multinazionali a farlo retroattivamente”, afferma l’articolo.