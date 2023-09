Veicoli commerciali: aumentano le vendite a luglio e ad agosto 2023

Nel mercato dei veicoli commerciali, luglio e agosto hanno visto un andamento molto positivo. Con un aumento del 29,2% delle immatricolazioni registrate a luglio, equivalenti a 16.487 unità rispetto alle 12.762 dello stesso mese nel 2022, e un incremento ancor più impressionante del 36,9% ad agosto, con 11.025 nuovi veicoli immatricolati, il mercato è decisamente in crescita.

Questo trend si estende all’intero periodo di gennaio-agosto 2023, con un totale di 122.632 immatricolazioni, in aumento del 13,5% rispetto ai 108.027 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Veicoli commerciali: tra gennaio e agosto 2023 si sono registrate oltre 122.000 immatricolazioni

Michele Crisci, presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), tuttavia, ha lanciato un campanello d’allarme. Nonostante l’incremento nelle vendite, il parco veicoli esistente è ancora dominato da modelli datati e meno sicuri.

Le stime UNRAE indicano che più del 40% dei 4,3 milioni di veicoli commerciali in circolazione al 30 giugno erano modelli ante Euro 4, ovvero con oltre 17 anni di età. Inoltre, un sorprendente 94% del fondo di incentivi dedicato è ancora inutilizzato a pochi mesi dalla fine dell’anno.

L’UNRAE è attivamente impegnata a favorire un rinnovamento del parco veicoli e la decarbonizzazione del settore trasporti. Le misure suggerite comprendono l’eliminazione dell’obbligo di rottamazione per l’acquisto di veicoli elettrici, l’estensione degli incentivi anche ad altri tipi di alimentazione (come il diesel) e l’inclusione delle società di noleggio lungo termine come potenziali beneficiari degli incentivi.

Per accelerare la transizione verso le zero emissioni, Crisci sottolinea l’importanza di migliorare l’infrastruttura di ricarica. Suggerisce un credito d’imposta del 50% per investimenti privati in punti di ricarica veloce dal 2023 al 2025 e auspica che vengano create le condizioni per un bando pubblico in materia di infrastrutturazione su strade extraurbane.

Le vendite nel dettaglio

Passando all’analisi delle vendite suddivise per canale, i dati indicano una diminuzione delle vendite di veicoli commerciali ai privati, che ora rappresentano solo il 15,4% del totale, mentre le autoimmatricolazioni crescono all’8% e il noleggio a lungo termine raggiunge il 31,2%. Le società hanno visto una riduzione della loro market share, attestandosi al 39,2%.

Sul piano delle preferenze della motorizzazione, il diesel ha guadagnato il 4%, raggiungendo quasi l’80% del totale delle vendite. I veicoli elettrici costituiscono il 3,7% (+1,5%) mentre le motorizzazioni a benzina e ibride hanno visto una contrazione, fermandosi rispettivamente al 4,2% e all’8,2%. Il metano è quasi inesistente, con solo lo 0,2% delle scelte. In termini di emissioni, c’è stato un aumento del 3% nella CO2 media ponderata, attestandosi a 186,6 g/Km.

Nonostante una crescita incoraggiante nelle immatricolazioni e nelle vendite, resta molto da fare per modernizzare il parco dei veicoli commerciali e promuovere una mobilità più sostenibile.