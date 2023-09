Alfa Romeo promette importanti aggiornamenti alle sue monoposto a Singapore

Alfa Romeo introdurrà “importanti” aggiornamenti alla sua vettura in occasione del Gran Premio di Singapore di questo fine settimana, ha confermato il rappresentante del team Alessandro Alunni Bravi. Dopo aver iniziato l’ultimo ciclo regolamentare in modo promettente accumulando 51 punti nei primi 10 round del 2022, l’Alfa Romeo ne ha segnati solo altri quattro nei restanti 12 round mentre le squadre rivali di centrocampo alla fine hanno superato la squadra di proprietà della Sauber.

Nel Gran Premio di F1 di Singapore importanti aggiornamenti in arrivo per Alfa Romeo

Questa regressione nella competitività è continuata anche quest’anno, con il marchio italiano che è riuscito a raccogliere solo 10 punti finora per poi languire in nona posizione nel Campionato Costruttori. Tuttavia, Valtteri Bottas ha posto fine alle cinque gare sterili dell’Alfa Romeo quando è arrivato 10° a Monza, e il team con sede a Hinwil sarà potenziato da un sostanziale aggiornamento questo fine settimana che Alunni Bravi spera lo metta in regolare lotta per i punti.

“Portiamo a Singapore un nuovo, importante pacchetto, che ha richiesto molto impegno alla nostra squadra di casa negli ultimi mesi: speriamo che ci aiuti nella rincorsa a ulteriori piazzamenti a punti. “Sarà fondamentale, su una pista come Singapore, con il suo layout e le sue condizioni climatiche particolari, acquisire il feeling fin dall’inizio e migliorare le nostre prestazioni nel corso delle sessioni”.

Alfa Romeo F1 team

Nonostante abbia ottenuto il suo primo punto dal Gran Premio del Canada di giugno, Valtteri Bottas afferma che l’Alfa Romeo deve continuare a migliorare il proprio pacchetto per assicurarsi di poter lottare più in alto. “Singapore è una pista unica, e sia le condizioni atmosferiche che il fatto di essere una pista stradale la rendono ancora più impegnativa. Questo fine settimana porteremo un nuovo pacchetto che dovrebbe aiutarci a fare un ulteriore passo avanti e non vedo l’ora di testarlo in pista. La squadra in fabbrica sta lavorando davvero duramente per migliorare la nostre prestazioni.”