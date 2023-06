Bottas e Alfa Romeo F1 Team protagonisti della spettacolare competizione FNLD GRVL

Si è appena conclusa la prima edizione della spettacolare corsa ciclistica FNLD GRVL a Lahti, in Finlandia, che ha coinvolto migliaia di appassionati delle due ruote. Tra i tanti appassionati provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte è stato il pilota di F1 Valtteri Bottas, co-fondatore dell’evento e fiero ambasciatore delle sedi dell’evento sportivo. Valtteri si sente davvero a casa a Lahti: originario della vicina città di Nastola, questo è stato il suo terreno di gioco durante la sua crescita. È anche una zona a lui molto cara, visto che lì svolge la maggior parte della sua preparazione atletica.

Lo scorso fine settimana a Lahti in Finlandia, Valtteri Bottas e l’Alfa Romeo F1 Team KICK sono stati i protagonisti della spettacolare competizione

Il legame che si è creato tra il pilota e il team Alfa Romeo F1 KICK è davvero forte e questa collaborazione è una prova che va oltre la Formula 1. Il team ha sposato da subito il progetto del campione finlandese, annunciando il suo impegno come Title Sponsor. Come supporto tecnico e come Media Car della spettacolare corsa ciclistica, Alfa Romeo Giulia e Tonale hanno dato il via alla manifestazione e guidato il gruppo lungo i diversi percorsi a disposizione dei partecipanti. Le immagini dell’evento sono assolutamente mozzafiato. L’ambiente finlandese che fa da sfondo ha sicuramente giocato un ruolo chiave.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team KICK Driver ha dichiarato: “FNLD GRVL è più importante per me che semplicemente come competizione ciclistica. Questo evento mi ha dato l’opportunità di celebrare il territorio da cui provengo, ma soprattutto di mostrarlo agli appassionati delle due ruote e a tanti altri. La natura incontaminata della Finlandia è qualcosa di unico che merita di essere condiviso, messo in mostra e preservato.”