Maserati A6GCM: Juan Manuel Fangio vinse il Gran Premio d’Italia 70 anni fa

Esattamente 70 anni fa, il 13 settembre 1953, Juan Manuel Fangio scolpiva un capitolo indimenticabile della storia dell’automobilismo a Monza. Alla guida della leggendaria Maserati A6GCM, il pilota argentino sigillava la sua unica vittoria di quella stagione nel Gran Premio d’Italia, facendo risplendere il Tridente nel pantheon dei grandi della Formula 1.

Fangio, icona al pari di Senna e Schumacher, cedette a quest’ultimo il titolo di pilota più titolato solo dopo quasi cinque decadi. Maserati toccò il cielo della F1 con Fangio nel 1954 e 1957, anni in cui l’argentino conquistò il suo quinto e ultimo campionato mondiale.

Maserati A6GCM: il Tridente ricorda la vittoria di Fangio nel 1953 a Monza

Il trionfo a Monza servì come catalizzatore per un Juan Manuel Fangio determinato a rivendicare il suo secondo titolo mondiale nel corso dell’anno successivo. In quell’occasione, le tortuose curve del circuito di Monza divennero il teatro di una vittoria che riscattava una stagione altrimenti deludente per El Chueco.

Ma il presente è altrettanto entusiasmante per il marchio di Stellantis. Quest’anno, Maserati ha ribadito la sua vocazione per il motorsport grazie a una strategia racing chiara e mirata. Dopo aver terminato il suo esordio in Formula E con una vittoria e tre podi, il produttore modenese ha annunciato il suo imminente ritorno nel mondo delle competizioni GT.

Ritorno alle competizioni per il marchio modenese

A luglio, durante la 24 Ore di Spa-Francorchamps, è stata svelata la Maserati GT2, un’auto da 630 CV destinata a team privati e gentleman driver. A partire dalla stagione 2024, il bolide da competizione prenderà parte alla Fanatec GT2 European Series.

Non solo. Durante l’estate, Maserati ha anche presentato la nuova Maserati MCXtrema, una vettura progettata per un pubblico ristretto di 62 appassionati. Con questo modello, la casa automobilistica modenese ambisce a offrire prestazioni e design eccezionali, esclusivamente in pista.

Da Alfieri Maserati, che nel 1926 trionfava alla Targa Florio con la sua Tipo 26, il DNA del brand modenese è irrimediabilmente intrecciato con l’eccellenza nel motorsport. E quest’anno non fa eccezione.