Maserati Omnichannel: nasce il nuovo e-commerce del Tridente

Nell’importante contesto di transizione verso l’elettrificazione, Maserati innova il proprio modello di business introducendo Maserati Omnichannel, un rivoluzionario approccio retail che mira a unire lusso ed esperienza d’acquisto nei mondi fisico e digitale.

Questa innovazione non solo affronta le mutevoli esigenze del mercato delle auto di lusso, ma consolida anche il Tridente come un brand in prima linea nella sfera digitale.

Maserati Omnichannel: il nuovo concept unisce lusso ed esperienza d’acquisto di fisico e digitale

Omnichannel si articola su quattro pilastri: lusso della scelta, lusso della connessione, lusso del comfort e lusso della prenotazione. Il servizio completo di e-commerce permette ai clienti una profonda personalizzazione della loro auto, potenziata dalla chat dal vivo con My Maserati Expert (consulenti altamente specializzati pronti a fornire assistenza a 360°).

Nell’ambito della flessibilità, i clienti possono optare per un test drive personalizzato, prenotabile online e con ritiro in un luogo a loro scelta. Inoltre, il brand di Stellantis offre un sistema di prenotazione online, denominato Multichannel Service Booking, per richiedere un appuntamento in qualsiasi momento, aumentando ulteriormente il livello di assistenza post-vendita.

Nato come progetto pilota negli Stati Uniti, il nuovo Maserati Omnichannel ha ora esteso la sua presenza al mercato canadese. In Italia, i clienti possono configurare la loro auto attraverso SOL (Sell On-Line), una piattaforma che permette anche di utilizzare i servizi finanziari personalizzabili di Stellantis Financial Services.

Il BOL, o Book On-Line, fa un ulteriore passo avanti nell’eliminazione delle barriere tra il costruttore modenese e i suoi clienti, offrendo la possibilità di prenotare una vettura con un solo click.

Il Tridente ha puntato molto sull’esperienza umana

Ma ciò che veramente distingue questo modello omnicanale è la sua integrazione impeccabile con l’esperienza umana. Oltre alla piattaforma digitale, la concessionaria rimane un pilastro fondamentale del processo, garantendo una transizione senza soluzione di continuità dal mondo online a quello fisico.

Maserati si pone dunque all’avanguardia, realizzando un sistema che integra le migliori pratiche di entrambi i mondi (fisico e digitale). L’obiettivo è fornire un’esperienza di acquisto che sia fluida e allineata con le attese dei clienti, tanto per quelli affezionati al marchio quanto per i consumatori nativi digitali.

La chiave del successo di Omnichannel sta nell’armonizzare le vecchie e le nuove metodologie di vendita, coniugando l’innovazione digitale con la qualità e l’esclusività che da sempre contraddistinguono il brand modenese.