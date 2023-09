Jeep presenta la nuova Wrangler 2024 in Europa

La nuova Jeep Wrangler 2024, il SUV più apprezzato e capace nell’off road al mondo, arriva in Europa con una combinazione senza pari di capacità fuoristrada, autentico design Jeep, libertà all’aria aperta, propulsore avanzato, guida su strada e fuoristrada di livello superiore. dinamiche fuoristrada e una serie di caratteristiche innovative di sicurezza e tecnologia avanzata. L’ultima evoluzione dell’iconico SUV aggiunge maggiori capacità, nuove tecnologie e funzionalità di sicurezza avanzate, pur rimanendo fedele alla formula Wrangler e offrendo la libertà di andare ovunque e fare qualsiasi cosa.

Jeep Wrangler 2024 offre la nuova griglia a sette slot, nuove funzionalità di sicurezza attiva, airbag laterali a tendina di serie etouchscreen Uconnect da 12,3 pollici

Per il nuovo modello, il marchio Jeep sta portando le capacità del Wrangler a nuovi livelli con il suo primo assale posteriore Dana completamente flottante. All’interno, i clienti possono sperimentare maggiore comfort e sicurezza, con un nuovo interno dotato di sedili anteriori elettrici standard a 12 regolazioni, radio touchscreen Uconnect 5 standard da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina standard nella prima e nella seconda fila. La Jeep Wrangler è l’archetipo dell’eroe dell’avventura, che incarna lo spirito e l’anima del marchio Jeep. Sin dalla sua introduzione, Jeep ha venduto cinque milioni di Wrangler in tutto il mondo, stabilendo nuovi livelli di capacità 4×4 con ogni nuova generazione.

Basandosi sulla sua eredità di libertà e avventura, il nuovo Wrangler testimonia la sua fedele base di appassionati. “La nuova Jeep Wrangler 2024 rafforza il suo ruolo di “modello eroe” della gamma Jeep combinando le leggendarie capacità con più tecnologia, comfort e caratteristiche di sicurezza. Si tratta di una combinazione senza compromessi, rafforzata dalla libertà della nostra tecnologia 4xe”, ha affermato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa. In Europa, la Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile nei modelli Sahara e Rubicon. I primi veicoli inizieranno ad arrivare nelle concessionarie Jeep europee nella prima metà del 2024.

La nuova Wrangler 4xe 2024 si basa sull’obiettivo del marchio Jeep di Zero Emission Freedom nel suo impegno di diventare il marchio di SUV più verde al mondo, costruendo i SUV Jeep più capaci e sostenibili. I modelli Jeep Wrangler 4xe, insieme a una gamma di propulsori elettrificati, svolgeranno un ruolo importante per il marchio Jeep in quanto segue il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, in cui sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti aiutano Stellantis a ridurre del 50% la propria impronta di carbonio globale. % entro il 2030 e guidare il settore dei trasporti raggiungendo la zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Entro il 2030, il 100% dei veicoli Jeep in Europa sarà completamente elettrico.

La nuova Jeep Wrangler 4xe 2024 offre leggendarie capacità fuoristrada ed è la più capace di sempre con prestazioni migliori della categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e una sorprendente propulsione elettrica posteriore che fornisce la coppia su richiesta. Utilizzando un design body-on-frame e dotato di un sistema di sospensioni a cinque bracci finemente progettato, il nuovo Wrangler 2024 offre capacità senza rivali, dinamiche su strada raffinate e funzionalità di sicurezza avanzate.

Per proteggere i componenti critici del veicolo durante il percorso, inclusi il serbatoio del carburante, la scatola di trasferimento e la coppa dell’olio del cambio automatico, Wrangler è dotato di quattro piastre paramotore. L’uso di chiusure in alluminio leggere e ad alta resistenza, comprese le portiere, i cardini delle portiere, il cofano, i parafanghi, il telaio del parabrezza e il cancello girevole in magnesio, contribuisce a ridurre il peso e ad aumentare il risparmio di carburante.

Per il 2024, Wrangler continua a utilizzare la collaudata configurazione delle sospensioni elicoidali a cinque bracci. La sospensione anteriore è dotata di due bracci di controllo superiori e due inferiori in acciaio ad alta resistenza per il controllo longitudinale e una barra trasversale per il controllo dell’asse laterale.

La sospensione posteriore a cinque bracci presenta una disposizione simile alla sospensione anteriore, con due bracci di controllo superiori e due inferiori in acciaio ad alta resistenza per il controllo dell’asse longitudinale e una barra per il controllo dell’asse laterale. Le barre dei cingoli anteriori e posteriori in acciaio ad alta resistenza a tutta larghezza sono posizionate per controllare il movimento laterale dell’assale con una variazione angolare minima durante la corsa delle sospensioni.

Gli interni raffinati del nuovo Wrangler sono ricchi di caratteristiche e tecnologie premium insieme alla funzionalità e alla versatilità Jeep. La consolle centrale di ispirazione storica presenta una forma pulita e scolpita che si abbina al design orizzontale del cruscotto. Un quadro strumenti avvolto presenta nuove superfici morbide al tatto, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto. Le nuove disposizioni per la staffa AMPS sono ora presenti nella parte superiore del cruscotto.

La nuova Jeep Wrangler offre un’ampia gamma di servizi connessi in diversi pacchetti, garantendo ai clienti ancora più assistenza, comfort e intrattenimento. Pensati per accompagnare i clienti quotidianamente, in ogni strada e in ogni percorso, questi servizi offrono esperienze ricche e originali.